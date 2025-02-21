多功能防曬不只抗紫外線　一瓶煥亮、抗老還能美肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要杜絕老化，除了每天基本保養，防曬更是很重要的關鍵，最近就有不少防曬新品登場，不僅質地更輕盈，同時又有滋潤度，更有高係數可以阻絕紫外線傷害。

＃資生堂 極上御藏防禦精華乳，50ml、售價3200元

資生堂旗下頂級保養系列極上御藏每一個細節都講究，展現極致日式精緻工藝，其中，極上御藏防禦精華乳不僅質地超潤，非常好延展，蘊含的珍稀延命草精萃、京都極上玉露、高單位維他命C，SPF50、PA++++高係數防禦紫外線，更可以對抗肌膚老化，注入營養能量。

＃RMK 高效UV防護乳，50g、售價1300元

RMK過去的防曬單品總以輕盈質地以及水潤保濕，深受大批粉絲愛用，2025年也迎來全面升級，不只是換成裸膚色的質感包裝，水基底設計塗抹起來不會有負擔感，同時半透明礦物粉末與薄板狀粉末，可以提亮膚色修飾瑕疵，打造出宛如素肌感的裸透膚質，後續不管是上妝或是無妝，都可以展現質感美肌。

＃迪奧 精萃再生光燦淨白隔離霜，30ml、售價4150元

獨家岡維拉玫瑰胜肽注入的迪奧精萃再生系列，以極致珍稀的配方守護女性肌膚，不僅運用胜肽讓人越擦越年輕，更添加淨白玫瑰精萃與緩釋型維他命C，同時達到肌膚煥亮需求，是一瓶既可以防護又能白皙抗老的多功能單品，另外同系列還有兩款全效BB霜，更是提供無色之外的潤色效果。