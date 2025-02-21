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SOU・SOU文青安全帽一天熱賣200頂！50款限定誠品開賣

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▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品，安全帽成為熱銷單品，單頂售價1,280元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

京都設計品牌SOU・SOU近期推出全新春季系列，以經典的和風圖樣「微笑」與「十數」，與首次登場的「三花貓」設計，吸引眾多粉絲報到，與誠品聯名的文青風安全帽，還創下單天預購熱銷超過200頂的紀錄，今（2／21）起誠品獨家販售50款SOU・SOU聯名單品，要消費者以新單品小確幸度過2025年的春天。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲誠品限定「三花貓」紋樣療癒亮相，聯名亞洲人氣包包anello推出多功能收納包，售價1,500元。

首次登場的「三花貓」設計，靈感來自台灣街頭常見的三花貓，由SOU・SOU設計師脇阪克二操刀，透過溫暖的大地色調與俏皮貓咪元素，打造充滿春日氣息的獨特風格，更跨界聯名多個知名品牌，包括日本皇室愛用的織品品牌kontex、知名文具Tombow Mono，以及亞洲流行包袋品牌 anello，為消費者帶來豐富多樣的選擇。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲SOU・SOU x kontex長巾，售價380元。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲SOU．SOU x Tombow Mono口袋型修正帶，能牢固而整潔的進行修正，尺寸迷你可愛，售價95元。

除了設計亮眼的安全帽，本次系列還包含各類實用生活用品，如浴巾、文具收納包、帆布提袋等。特別值得一提的是anello聯名包款，內部可容納14吋筆電與A4文件，並附隱藏式提把，兼具時尚與機能性。此外Tombow Mono 經典橡皮擦造型修正帶、日本SAIEN透明PET膠帶等文具新品，也為工作與學習增添一絲日系文青風。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲eslite x SOU・SOU帆布提袋 ，可收納A4尺寸以上的文件，不論上課、辦公或假日休閒時刻都很適合，售價320元。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲SOU．SOU xカネ三商店餐盤組春色十數粉，售價1,200元，特價990元。

因應獨家限定SOU・SOU春季系列上市，誠品特別推出「SOU・SOU 貓咪京都春遊」活動，即起至4／30於誠品生活松菸、南西、園道、南紡等門市，以及誠品線上同步販售。活動期間，單筆消費滿300元，即可獲得SOU・SOU經典花色限量貼紙。

▲誠品SOU・SOU聯名春季新品。（圖／品牌提供）

▲SOU．SOU x SAIEN 透明PET膠帶，可輕鬆手撕的PET透明膠帶，搭配金銀箔工法增添高級感，售價195元。

星巴克去年9月因應Hello Kitty誕生50周年，推出限定聯名商品，在今年春天準備正式回歸，包括多款TOGO冷水杯、不銹鋼杯、造型馬克杯等，連之前讓許多Kitty迷搶入手的杯緣子也再次登場， 現已正式開賣，各位粉粉們預備備來掃貨啦！

▲星巴克ＸHello Kitty聯名登場。（圖／品牌提供）

▲星巴克ＸHello Kitty聯名再度登場。（圖／品牌提供）

本次回歸以「FUN IS BACK」為主題，讓消費者能用療癒的心情回歸春天，使用Hello Kitty的紅色、粉色、蝴蝶結等元素，搭配星巴克綠，吸睛度超加分，設計上以Hello Kitty戴著紅色蝴蝶結、穿著星巴克綠色圍裙的形象為主，搭配她的朋友Tiny Chum，營造出歡樂慶祝的氛圍，滿滿的居家風，其造型馬克杯都是熱門單品，想入手動作要快。

▲星巴克ＸHello Kitty聯名登場。（圖／品牌提供）

而Hello Kitty杯緣子盲盒也重新登場，共有4款造型，這些杯緣子不僅可愛，還能為日常飲品增添趣味。從2／18起單筆消費滿1,350元就可免費獲得；消費滿250元，也能以280元加購價購買杯緣子盲盒。

關鍵字：

京都, 設計品牌, 春季新品, 聯名單品, 誠品

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