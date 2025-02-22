「睡前空腹5小時」提高燃脂效率　2周輕鬆瘦身還能改善睡眠品質

▲Jessica在減能期間會嚴格實施晚上7點後不進食。（圖／取自jessica.syj IG，下同）

圖文／CTWANT

想要提高減肥、燃脂效率，不僅晚餐非常重要，連帶睡覺前「空腹狀態」也是關鍵，不過空腹太久容易造成胃部不適，通常建議睡前3～4小時空腹比較剛好，如果想提高減肥效果可以睡前空腹5小時，趕快來看看睡前空腹的好處都有哪些？

睡前空腹的好處：促進消化與腸胃健康

如果在睡前進食，食物仍在腸胃中消化，可能導致胃脹氣、胃食道逆流或消化不良。而保持空腹可讓腸胃有足夠時間休息，減少腸胃負擔。因此應該避免在睡前進食就可降低這種不適發生的機率。

睡前空腹的好處：幫助控制體重與減脂

睡前進食容易造成熱量過剩，身體無法及時消耗，多餘的熱量會轉為脂肪囤積。空腹入睡可讓身體進入脂肪燃燒模式，有助於維持健康體態。日本節目就曾經實測「空腹減肥法」，兩星期減掉2.5kg、腰圍減9.6cm，靠得就是睡前5小時不進食，當然也要搭配正確作息，不能白天就大吃炸雞、大喝珍奶，這樣是不可能變瘦的啦！

睡前空腹的好處：促進生長激素分泌

睡眠期間人體會分泌生長激素來幫助修復細胞、燃燒脂肪並維持肌肉。若睡前進食，胰島素分泌上升，會抑制生長激素的釋放，影響代謝與恢復。

睡前空腹的好處：改善睡眠品質

晚餐吃太晚或睡前進食容易導致血糖波動，使身體保持活躍狀態，影響深層睡眠。而空腹睡覺可讓身體更快進入休息狀態，提高睡眠品質。

睡前空腹的好處：穩定血糖與降低發炎

睡前進食可能導致血糖上升，影響胰島素敏感度，長期下來可能增加糖尿病風險。空腹睡覺則可幫助血糖維持穩定，降低慢性發炎的可能性。

睡前空腹的好處：增強自噬作用（Autophagy）

空腹狀態會觸發「自噬作用」，這是身體清除受損細胞並修復組織的機制，有助於延緩衰老、增強免疫力，並降低慢性疾病風險。

如果睡前感覺實在餓得受不了，可以適量喝溫水或不加糖的花草茶，吃點容易消化的食物，避免攝取刺激性食物（如咖啡、酒精）。此外，低血糖或有特殊健康狀況者，應依個人情況調整飲食時間。

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