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換季衣櫥整理效率3步驟　順序做對時間省一半

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▲HOLA換季整理建議。（圖／業者提供）

▲HOLA換季整理建議3個步驟，能讓整理更加順利進行。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每到換季，整理衣櫃總讓人頭疼，導致衣物堆積、找不到想穿的衣服，甚至讓原本不大的空間變得更加混亂。要讓收納事半功倍，居家業者HOLA也點出3大步驟，包括「清空、篩選、收納」，搭配適當的收納工具，不僅能提升空間利用率，也讓日後整理更省時省力。

第一步：清空與分類，掌握衣物狀況
整理衣櫃的第一步，就是將所有衣物取出，這樣才能清楚掌握數量及種類。建議按照衣物類型（如外套、上衣、褲裙）或家庭成員進行分類，有助於後續篩選與歸納。這個步驟不僅可以幫助發現遺忘的衣物，也能檢視哪些衣服已經不再合適，為下一步的篩選做好準備。

第二步：篩選與斷捨離，避免囤積不必要衣物
換季時正是評估衣物是否該留下的好時機。建議將衣服分為「保留」、「淘汰」和「待定」三類。保留的衣物是仍常穿或具有使用價值的；淘汰的則可選擇捐贈、回收或轉售；至於「待定」的衣服，則可以先放入收納箱，設定觀察期，例如半年內未穿就應該放手。透過這樣的整理方式，不僅能減少衣櫃的負擔，也讓空間更有效率地被使用。

第三步：高效收納，提升衣櫃空間利用率
篩選完衣物後，接下來就是最關鍵的收納步驟。要讓衣物存放更有條理，可以掌握「能掛則不疊」、「利用抽屜櫃取代層板」的原則，最大化利用衣櫃的垂直空間。例如，容易皺或常穿的衣物可以選擇懸掛，而毛衣、居家服等則適合使用抽屜櫃收納，這樣不僅能避免衣服被壓得皺巴巴，也能更直覺地找到想穿的衣物。

▲HOLA換季整理建議。（圖／業者提供）

對此，HOLA也建議入手幾款收納單品，讓換季收拾更有效率，包括將常穿、易皺、大衣等衣物選擇懸掛，一般衣架與多功能衣架不可少，以及對於不適合懸掛的毛衣、居家服、較少穿著的衣物等，則建議使用抽屜櫃妥善收納於懸掛區下方，針對過季衣物或棉被，建議使用密封性佳的收納箱搭配真空壓縮袋，能有效節省空間，近期也推出「RISU TRUNK CARGO可堆疊收納箱」限量8折優惠，滿三件再打9折。

▲HOLA換季整理建議。（圖／業者提供）

▲日本Like-it 抽屜櫃，售價999元至1,390元。

▲HOLA換季整理建議。（圖／業者提供）

▲日本RISU TRUNK CARGO可堆疊耐重收納箱，出清價864元起（三件以上再9折）。

IKEA即起展開限時20多天的絕版品出清活動，近200款商品下殺5折起，本次優惠涵蓋玻璃門櫃、邊櫃、彈簧床墊等大件家具，部分商品折扣後可現省近萬元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲IKEA絕版品出清，HEMNES玻璃門櫃，原價17,990元，特價7,999元；KALKNÄS滑門收納櫃，原價4,999元，特價2,499元。（圖／品牌提供）

本次絕版品出清活動最優惠單品為HEMNES玻璃門櫃，原價17,990元，特價7,999元，現省近萬元，櫃體採用實心木質設計，內部層架可調整，適合收納書籍、裝飾品或收藏品，玻璃門板還附有緩衝設計，不用怕關門時碰撞受損。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲ERSNÄS邊櫃，原價9,799元，特價4,799元。

其他大家具包括ERSNAS邊櫃，原價9,799元，特價4,799元，折扣後不到半價，具有深闊抽屜可搭配收納盒使用，適合收納衣物或餐廚用品，提高空間利用效率；EKENASET長凳原價6,499元，特價2,499元；VALEVAG獨立筒彈簧床墊原價11,990元，特價7,990元也都在出清名單內，均可現省約4,000元。

▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）▲IKEA絕版品出清。（圖／品牌提供）

▲MICKE書桌，原價3,299元，特價2,799元；TROTTEN推車，原價3,999元，特價2,999元。

隨著年節結束，許多人開始整理家中空間，IKEA本次優惠亦涵蓋多款收納與辦公家具，原價3,299元的MICKE書桌，特價2,799元，具備靈活的收納設計，層架可安裝在左右兩側，還可隱藏電線，讓桌面更整潔；原價4,999元的KALKNAS滑門收納櫃，特價2,499元；TROTTEN推車原價3,999元，特價2,999元，能提供額外三層收納空間，可當作延伸桌面使用，提升辦公靈活性。

關鍵字：

換季整理, 衣櫃收納, 省時省力, 空間利用, 收納技巧

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