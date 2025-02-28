5分鐘快速完成偽素顏底妝！Hailey Beiber親授關鍵　輕透感整天不脫妝

文／美人圈

底妝怎麼畫才服貼？要怎麼畫出兼顧遮瑕與輕透感的底妝？歐美女生心中的時尚指標人海莉比伯（Hailey Bieber）分享自身的「服貼底妝技巧」，透過簡單的方法，就能快速擁有兼顧遮瑕與輕透的偽素顏底妝，自然又乾淨，而且5分鐘就能快速完妝，一起來看！

Hailey Bieber是誰？

Hailey Bieber是流行歌手小賈斯汀（Justin Bieber）的妻子，同時也是模特兒、媒體名人、社交名媛、歐美女生現在心目中的時尚指標，只要是Hailey Bieber做過的美甲、穿搭過的單品都蔚為流行與爭相模仿，可見其強大影響力！Hailey Bieber也是十足的美妝保養控，對美妝保養有自己一套想法，並自創美妝保養「Rhode」，Hailey Bieber對美妝保養的熱情極大，甚至曾說：「如果沒有成為模特兒，自己肯定會成為一位專業彩妝師！」

▲Hailey Bieber是十足的美妝保養控。（圖／IG@haileybieber）

Hailey Bieber親自教學「底妝服貼技巧」！

先前Hailey Bieber於社群平台分享「底妝服貼技巧」影片！只需要透過簡單步驟，就能讓底妝變得兼顧高遮瑕力與清透妝感，創造出偽素顏的自然光澤底妝效果，就連本身肌膚瑕疵較多的人也能簡單上手，一起往下看畫出Hailey Bieber同款服貼底妝的重點技巧有哪些！

Hailey Bieber服貼底妝技巧1.妝前保養要「輕盈」

底妝浮粉、卡粉可說是化妝的惡夢！尤其在膚況不佳與季節轉換時，肌膚本來就相對容易有狀況，導致底妝不夠服貼，但太過滋潤厚重的妝前保養，可能會因油脂太多，導致底妝暗沉、結塊，因此，Hailey Bieber強調在妝前保養需要輕盈，只為肌膚提供「必要的水分」，除了直接用保濕度高的化妝水取代外，也可選擇質地輕盈的精華+一點點乳液。

▲妝前保養要輕盈。（圖／@abib.official）

Hailey Bieber服貼底妝技巧2.將底妝與精華混合

Hailey Bieber影片中示範用「粉底棒」完成該技巧，因而可以兼顧高遮瑕與輕盈妝感！將粉底棒在手背來回塗抹，透過手的溫度讓底妝變得更加柔軟服貼，接著滴入1～2滴精華液做混合，就能打造出輕薄透亮卻又兼顧遮瑕的自然偽素顏底妝。提醒，該技巧適合質地相對濃、流動性低的底妝，像是粉底膏、霧面粉底等。

▲將粉底棒在手背來回塗抹，透過手的溫度讓底妝變得更加柔軟服貼。（圖／IG@herabeauty_official、@wakemake_official）

Hailey Bieber服貼底妝技巧3.用「刷具」上妝

接著直接用刷具將融合好的底妝塗抹到臉上，讓底妝均勻分布，Hailey Bieber也分享，這個做法能使底妝更好緊貼肌膚，像融進去一樣，創造出服貼又水潤的完美底妝。

▲用刷具上妝能使底妝更好緊貼肌膚。（圖／IG@wakemake_official）

Hailey Bieber服貼底妝技巧4.定妝與遮瑕

整個臉上完底妝之後，Hailey Bieber會進行全臉定妝，蜜粉選擇透明且粉質細膩的。接著再局部加強眼周、鼻翼的遮瑕，少量多次的上妝後再做局部定妝，就能使妝容服貼乾淨，同時防蹭、防出油，持妝度、遮瑕度、自然程度皆大大提升！

▲上完底妝之後用蜜粉全臉定妝。（圖／IG@toocoolforschool_official）

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