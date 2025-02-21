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運動再多也很難瘦？專家：這動作能消耗25倍熱量

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▲喝水 瘦身 。（圖／達志示意圖）

▲ 運動瘦不下來要思考看看飲食的習慣是否正確。（示意圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人都有運動習慣，但是體重還是沒有大幅度的下降，其實這時候就要思考自己的飲食習慣了，大家都知道減肥無非就是少吃多運動，但是同樣的飲食量，要如何達到降脂肪的效果呢？專家指出多嚼幾次會有驚人效果出現。

想減肥先吃對食物

首先釐清一個觀念：運動必須要搭配飲食才有效，很多在運動的人都沒有瘦下來，其實就是吃錯了食物，注意這裡不是要大家節食，而是希望大家能吃對食物，對身體有益的食物，多吃也沒負擔。

GI 是升醣指數（Glycemic Index）：一種食物「造成血糖上升」的指數。而低GI食物就是在食用之後，血糖不易快速上升，因此不會造成胰島素大量分泌，也就不容易產生體脂肪。

★ 常見食物 GI 值

低（≦ 55 ）：全榖食物、豆類、豆腐、花生、綠色蔬菜、水果（鳳梨、西瓜除外）、多數海鮮及肉類、奶油、優格、原蜂蜜。

中（56～69）：義大利麵、糙米、栗子、麥片、芋頭、南瓜。

高（≧70）：糖果、煉乳、白飯、貝果、烏龍麵、麻糬、吐司、玉米、山藥、山芋馬鈴薯、巧克力。

細嚼慢咽」比「狼吞虎嚥」多消耗25倍熱量

日本東京工業大學研究小組在國際期刊上發表的論文指出，細嚼慢嚥的成年人，在進食之後90分鐘消耗的熱量，是狼吞虎嚥組的25倍。也就是多消耗了25倍的熱量，這樣驚人的數字都歸功於細嚼慢咽，其實吃得慢不僅能多消耗熱量，也會傳達給大腦已經飽了的錯覺，所以攝入的食物自然也會減少。

關鍵字：

運動, 飲食, 減肥, 健康, 專家

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