NB 993 x JJJJound聯名蘑菇棕新鞋登場！CLOT鋸齒貝殼鞋海軍藍更潮

記者鮑璿安／台北報導

廣大鞋迷又有全新夯鞋可以入手了！New Balance 993與adidas SUPERSTAR兩大經典鞋款皆推出全新聯名，前者與JJJJound合作，以極簡設計與舒適機能打造復古潮流；後者則由陳冠希主理品牌CLOT操刀，以海軍藍復古麂皮演繹SUPERSTAR的經典輪廓，兩款鞋履皆在細節處展現聯名特色，完美融合經典與現代美學。





▲New Balance 與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993。（圖／品牌提供）

New Balance 於2008 年首次登場的993 Made in U.S.A 是不少鞋迷心目中的經典鞋履，而今品牌與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993，注入極簡設計感混合蘑菇棕色自然色調，灰色麂皮鞋面與透氣網布形成標誌性異材質碰撞，鞋款搭載 ABZORB DTS 緩震技術與優化中底結構，兼具舒適性與耐用性。而聯名之作也擁有特殊的銀色反光鞋舌、後跟與鞋墊上的 JJJJound 品牌標誌，以及定制鞋盒設計，均細膩展現聯名細節，完美平衡經典與當代美學。





▲全新配色 CLOT SUPERSTAR BREATHE。（圖／品牌提供）

陳冠希主理品牌CLOT與adidas Originals不斷帶來精彩話題，此次推出全新配色 CLOT SUPERSTAR BREATHE，以深邃的海軍藍為基調，設計細節也在SUPERSTAR經典輪廓中進化，採用海軍藍復古麂皮與透氣網眼材質，彰顯海軍藍色人字紋三條線的穩重色調，保留鋸齒形鞋底與仿舊處理的半貝殼頭設計，鞋側面的「凝結集團」與「SUPERSTAR」字樣，搭配鞋跟後的 CLOT 與 adidas Originals 品牌標誌，進一步強調了此次聯名的獨特身份與深厚底蘊。