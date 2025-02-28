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Jisoo新歌造型精品配件盤點　Dior胸針、土星珍珠項鍊搭黑色領帶更奢華

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

BLACKPINK成員Jisoo睽違兩年帶著新專輯《AMORTAGE》回歸樂壇，這次的造型從預告到正式亮相都充滿驚喜和前衛感，個性又不失優雅的風格讓許多粉絲看了眼前為之一亮，別小看Jisoo這次回歸的造型，當中可是藏了不少「高智感」配件在裡面，本篇跟著編輯一起揭曉！

Jisoo 《AMORTAGE》回歸精品配件盤點

1.DIOR Dio(r)evolution Brooch

Jisoo這次在新歌中的Office Lady造型簡單又優雅，梳起旁分捲髮的她看起來氣質滿滿。而這身素雅的白領襯衫造型僅用了一個配件就瞬間提升高級感，來自DIOR的Dio(r)evolution Brooch胸針，復古的古銅色配上幸運星以及經典的蜜蜂等標誌元素，替整體穿搭注入奢華感。

2.DIOR Midnight B1I 貓眼墨鏡

DIOR的Midnight B1I 貓眼墨鏡自帶前衛的時尚感，在簡約設計的框架下又不失時尚感，是一款能夠反覆拿出來搭配不分季節性的單品，Jisoo以黑色的西裝背心搭配合身褲展現俐落的時尚，配上隨身攜帶這款貓眼墨鏡，下班臨時要聚會也能時髦登場。

3.Cartier Baignoire 腕錶

精緻的腕錶是許多韓國女生喜愛用來凸顯品味的關鍵單品，衣服款式可以很簡單，但質感配件不能少！來自Cartier的Baignoire腕錶以海軍藍色的鱷魚皮革錶帶搭配750/1000白K金錶殼和圓珠形錶冠，一共鑲嵌228顆的圓形明亮式切割鑽石，疊搭在針織上衣外盡顯奢華。

4.Cartier Juste un Clou戒指

戒指除了裝飾造型的功能，據說也有帶來好運的象徵。Jisoo在MV中的辦公室造型多以簡約卻充滿特色的珠寶配件點綴，這款來自Cartier的Juste un Clou戒指以流暢的外觀搭配明亮式切割鑽石，在滿足時尚感的同時又不會影響辦公做事，是上班族也能納入收藏清單的款式。

5.Vivienne Westwood Pearl bas relief choker

提到Vivienne Westwood家的經典配飾，許多人會優先想到貴氣十足的土星珍珠項鍊，而將其作為Jisoo這次展現強烈氛圍新歌〈earthquake〉的造型配件，再合適不過。醒目的珍珠配上銀色的土星標誌疊搭在黑色領帶外，營造極繁主義的美感。

6.Vivienne Westwood New Diamante Heart Earrings

甜酷女生可以準備入手Jisoo同款的「黑心土星鑽石耳環」，愛心是Vivienne Westwood品牌的經典元素之一，而新款的新Diamante Heart耳環則是薇薇恩女士用來喚起對人類和地球熱愛的時尚產物。

7.Cartier Tank Française腕錶

Jisoo在這次的回歸造型中，選了非常多Cartier的配飾來詮釋現代女性的都會造型。這款Tank Française腕錶錶帶精緻、外觀適中，採用鍍銀陽光射線紋飾錶盤、藍鋼劍形指針以及藍寶石水晶鏡面設計，在一片深色的單品中脫穎而出，不論是直接配戴或是疊搭手腕等配飾，都能營造滿滿的靜奢氛圍。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 2025韓星捲髮範本：復古浪漫風大波浪，Jisoo、Sana、Karina都換上

● Jisoo尋找月租男友！攜手徐仁國主演Netflix浪漫喜劇《Boyfriend on Demand》

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jisoo, Dior, Cartier

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