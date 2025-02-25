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IKEA春日單品優惠5折起　邊桌不到800元帶回家

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▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

▲IKEA春日商品優惠5折起，LÖVBACKEN邊桌不到800元帶回家。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著春天到來，許多人開始為家中換上更明亮、輕盈的佈置，IKEA即起至3／12，推出春日優惠活動，近200項商品祭出最低5折優惠，讓消費者花更少錢，就能為居家空間帶來煥然一新的感受。亮點商品包括LÖVBACKEN邊桌，暖橘色調搭配復古流線造型，適合擺放於客廳、臥室或角落，原價1,999元，特價799元，直接現省1,200元，連假沒事就去IKEA挖個寶吧。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

除了邊桌，適合提升收納機能的商品也在優惠行列。包括採清新黃色設計的BRUKSVARA吊衣桿，頂角固定裝置防止衣架滑落，底部層架則可擺放收納盒或鞋類，重要的是顏值很高，原價499元，特價329元；VESSLA附輪腳收納盒則以粉嫩色系帶來柔和氛圍，可堆疊設計，搭配滾輪移動方便，原價199元，特價149元，直接現省50元。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

戶外家具部分也有折扣商品，適合陽台或庭院使用的SKARPÖ戶外扶手椅，採耐候塑膠材質製成，不易褪色且具UV防護功能，椅面還特別設計排水孔，避免積水影響舒適度，原價3,499元，特價2,999元，其他包括JÄTTELIK恐龍公仔，擁有可愛的劍龍造型，材質通過安全檢測，原價299元，特價199元，也是本次活動的超值小物之一。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

櫻花季星巴克單品當然不能缺席，最受歡迎的粉紅系列商品，本次以神秘島嶼為靈感，推出多款杯款和隨行杯。柔美的粉色櫻花在微風中翩翩起舞，伴隨鳥兒和可愛的林地動物，描繪出浪漫如夢的櫻花仙境，以及清新的晴空櫻花美景。

▲IKEA春日商品優惠5折起。（圖／品牌提供）

「粉櫻初開馬克杯」以立體的櫻花工藝，呈現櫻花初綻的浪漫風情；「櫻色飛鳥馬克杯」描繪鳥兒在粉櫻美景中翩然起舞的生動畫面，讓使用者在日常就能感受到春日的詩意與美好。

關鍵字：

家具, 春季, 折扣, IKEA, 裝潢, 星巴克, 櫻花

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