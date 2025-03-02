朝聖《白蓮花大飯店3》取景地　打卡蘇梅島、普吉島度假酒店

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店綠意盎然的入口也是《白蓮花大飯店》第三季取景地之一。（圖／安納塔拉提供）

圖文／CTWANT

泰國一直是國人喜愛的旅遊目的地之一，更有許多人會選擇到充滿當地文化特色的海島旅宿下榻。近期榮獲艾美獎肯定的HBO®影集《白蓮花大飯店》第三季正式上映，該劇在泰國多處取景拍攝，呈現泰國迷人的風景、豐富的文化遺產與建築。其中有三家屬於美諾酒店集團旗下的安納塔拉體系酒店，包括蘇梅島波普安納塔拉度假酒店、蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店和普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，展現出泰國海島生活的精髓。

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店大廳。（圖／安納塔拉提供）

「蘇梅島波普安納塔拉度假酒店」坐落於波普特海灘優美質樸的海岸邊，是蘇梅島上指標性的度假酒店之一。《白蓮花大飯店》中的飯店場景便是在此取景拍攝，其中包括充滿泰國氛圍的大廳、保安監控室、綠樹成蔭的入口、員工停車場和珠寶店。酒店所在地曾是繁茂的椰子種植園，酒店中包括荷花池和水療花園在內的景觀都優美迷人，是由知名建築師Bill Bensley設計。酒店建築的設計靈感源自泰國南部傳統，希望讓客人在蘇梅島上體驗到道地的泰式待客之道。

▲《白蓮花大飯店》第三季中的酒吧就是在蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店的燕語鶯聲酒吧內拍攝。（圖／安納塔拉提供）

另一「蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店」則坐落在查汶一片寧靜的私人海灘上，巧妙地在現代奢華環境中融入蘇梅島的文化歷史元素。《白蓮花大飯店》第三季中的酒吧就是在此酒店的「燕語鶯聲酒吧」拍攝；令人歎為觀止的樹屋風格酒吧位於在一棵120年的大樹上，其設計靈感來自每年都吸引成千上萬的旅客至島上欣賞的著名傳統鳥類歌唱比賽。在此，不僅為客人帶來一覽無遺的海景，夕陽西下時，還可一邊品嘗手工調製的調酒，一邊聆聽蘇梅島的鳥類表演家們帶來的動聽旋律。

▲《白蓮花大飯店》取景地「普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店」。（圖／安納塔拉提供）

▲普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店「雙臥室家庭別墅」房型。（圖／安納塔拉提供）

第三間「普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店」也同樣是影集取景地，《白蓮花大飯店》中出現的康養天地、芳療中心及貝琳達的房間就是在此拍攝，該度假酒店坐落在普吉島邁考海灘原生態的海岸邊，以近乎與世隔絕的環境著稱。酒店內提供183套別墅和套房，坐擁專屬海濱位置，提供無比私密的環境。

▲《白蓮花大飯店》第三季在熱帶天堂蘇梅島波普安納塔拉度假酒店取景。（圖／安納塔拉提供）

若想一次朝聖《白蓮花大飯店》3間度假酒店的客人，現安納塔拉集團也推出為期4天的「蓮花喚醒之旅」專案，可下榻蘇梅島波普安納塔拉度假酒店、普吉島麥考安納塔拉別墅度假酒店，參觀大佛和千手觀音廟與參觀大象庇護所的「大象王國」，並體驗療癒身心的雙人芳療，參加「普吉島探索」半日遊覽，包含參觀芭東泰拳拳館、普吉大佛和普吉老城內外的景點，還能到蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店的燕語鶯聲酒吧享用主題調飲，以及在樹頂的Tree Tops Signature Dining餐廳享用晚間套餐等，該專案60,000泰銖起。

▲有一對犀鳥Gok和Gek在蘭塔島安凡尼臻選度假酒店內一棵可俯瞰蔚藍安達曼海的樹上安家。（圖／安凡尼提供）

▲蘭塔島安凡尼臻選度假酒店AvaniKids 安凡尼兒童俱樂部。（圖／安凡尼提供）

另外位於泰國蘭塔島的「蘭塔島安凡尼臻選度假酒店」則宣布，由於一對犀鳥Gok和Gek在酒店內海景泳池別墅上方，一棵俯瞰著蔚藍安達曼海的樹上安家，酒店將為此推出一系列互動體驗，讓客人親密接觸大自然。家庭旅客可以依據《犀鳥英雄》探險手冊，參加各種充滿創意和樂趣的活動，一邊學習知識，一邊了解大自然；孩子們也能在犀鳥的自然棲息地觀察Gok和Gek，了解牠們對當地生態環境的作用。

AvaniKids安凡尼兒童俱樂部還將舉辦野生生物主題的藝術與手工藝活動，點燃孩子們的好奇心，另外還邀請泰國藝術家繪製特別睡前故事繪本《當 Gok 遇到 Gek》；酒店為了讓此番體驗更加難忘，也為孩子們準備了犀鳥形狀餅乾，更添一份樂趣和美味。

延伸閱讀

▸ 彰化不只有肉圓 「布丁地圖」曝光！分布這3大區

▸ 2024全台五大觀光遊憩據點 這地方奪冠

▸ 原始連結