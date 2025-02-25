狂打雷射解決暗沉斑點？皮膚科醫師教正確養護秘訣　否則花錢還反黑

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、goyounjung IG、yeh.shaa_ IG

亞洲女性追求肌膚白皙，不管是使用美白產品，或是近年也有人依靠雷射，來改善肌膚暗沉、色斑困擾，根據調查發現，醫美市場近年成長10%，其中雷射除斑的療程更是高達58%，穩居冠軍寶座，皮膚科醫師曾德朋就指出，想要淡斑必須要先了解自己的是哪種斑，並且透過適合的養護方案，才能真正達到勻亮膚色的效果。

斑點的成因很多，也相當複雜，包含：紫外線、發炎反應、荷爾蒙、壓力、生活作息等，都會影響到斑點的狀況，更有多數人以為，只要雷射打得夠多，好像就可以解決問題，但曾德朋表示，根據黑色素沉澱的深度，主要分為物理性的雷射或是化學性的刷酸兩種治療方式，但不管是哪一種，其實後續都需要持續維持良好的生活習慣，以及勤加保養，才能夠讓膚況越來越好。

想要讓膚色更勻亮，曾德朋建議，做好肌膚保濕與防曬是很重要的關鍵，維持肌膚健康穩定，才能加速黑色素被代謝，同時不要再進行更多的刺激，而做雷射更要在術後1個月都勤加保養、防禦，避免反黑，同時也建議可以多吃抗氧化食材，包括富含維他命C、維他命E、茄紅素、蝦紅素的食物，其中，莓果類都可以多攝取，情緒壓力也不宜太大。

針對改善肌膚斑點狀況，理膚寶水B3淡斑淨亮精華提出全方位的養護方案，透過獨家專利成份麥拉色鏈淨化暗沉問題，同時搭配肌肽、菸鹼醯胺、A脂、辛醯水楊酸，能夠強化肌膚修護能量，同時又可以溫和拋光，解決肌膚瑕疵狀況。

歐舒丹也在2月發表全新白皇后光蘊透白精萃，從法國普羅旺斯德隆地區找到被譽為「光之花」的繡線菊，透過其蘊含的天然水楊酸，可以幫助肌膚煥亮白皙，輕鬆掃黑。