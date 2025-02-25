fb ig video ETtoday search mobile

王淨喊話和資生堂一起可可愛愛、雅詩蘭黛邀來舒淇成為全球護膚代言人

>

▲▼美妝代言。（圖／品牌提供）

▲美妝代言人能為品牌帶來不小討論熱度。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自舒淇IG，以下同

美妝代言大搬風，王淨揮別Dior成為資生堂國際櫃品牌摯友，27歲的她相信能帶給品牌更多美麗可能，而舒淇不僅手握多個全球精品大牌，這回她以凍齡的外貌獲得雅詩蘭黛青睞，成為全球護膚代言人。

▲▼美妝代言。（圖／品牌提供）

資生堂國際櫃宣布王淨為新一任的品牌摯友，並分享即將與王淨展開多項嶄新的合作計畫，品牌看中她無所畏懼、大膽突破的個人特質，新的一年將與一同重新定義美麗的可能。

▲▼美妝代言。（圖／品牌提供）

而王淨也在IG上寫著：山茶花的花語是勇敢綻放、柔軟同時又強韌著，她也喊話，無論在何時何地，都深愛著自己無所畏懼發著光的樣子，今年要一起和資生堂一起可可愛愛下去。

▲▼美妝代言。（圖／品牌提供）

雅詩蘭黛邀來國際巨星舒淇正式成為雅詩蘭黛全球護膚代言人。舒淇將以她持續深耕專業、勇於突破極限的態度，以及從容自在、無懼時光歲月的豐沛生命能量，完美詮釋雅詩蘭黛白金級系列由內而外煥發的逆齡之美，共同開啟奢華保養的新篇章。

▲▼美妝代言。（圖／品牌提供）

在生活中，舒淇始終散發著真摯熱情。隨著歲月沉澱，她以從容淡定、率性自在的姿態展現獨到風采，完美詮釋了品牌推崇倡議的「美，無關年齡」真諦，在首部宣傳影片中，舒淇以無瑕完美的眼部肌膚驚豔亮相，演繹最新重磅力作－白金級黑鑽松露逆時眼霜，那宛如穿越時光的自信眼神，帶領揭開青春永駐的秘密。

關鍵字：

美妝, 代言人, 資生堂, 雅詩蘭黛, 保養, 王淨, 舒淇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李威夫妻列被告！　「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

藏不住好心情！44歲蔡依林與東京鐵塔合照　網狂讚：根本大學生

藏不住好心情！44歲蔡依林與東京鐵塔合照　網狂讚：根本大學生

安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

安格斯12星座一周運勢2／24-3／2　牡羊魅力爆發、摩羯最忌「死腦筋」

囤積紙袋你也會嗎？5個小動作代表你有生活焦慮

囤積紙袋你也會嗎？5個小動作代表你有生活焦慮

《魔女》盧正義被譽為「女版車銀優」　臉蛋美到炸裂更是九頭身美少女 容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然 楊紫瓊身家非凡珠寶不用借　華麗耳環「我自己的」 丹寧出新招！EDWIN用台灣布料降溫讓夏天變涼　鬼塚虎牛仔褲染黃超好看 星巴克2／25推「第二杯半價」　大杯以上就有優惠 每天用五分鐘改變生活　給總覺得自己很忙亂的人 宋慧喬御用唇膏「草莓軟糖色」戀愛感炸裂　金裕貞擦薔薇粉韓國賣爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面