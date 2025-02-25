王淨喊話和資生堂一起可可愛愛、雅詩蘭黛邀來舒淇成為全球護膚代言人

▲美妝代言人能為品牌帶來不小討論熱度。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自舒淇IG，以下同

美妝代言大搬風，王淨揮別Dior成為資生堂國際櫃品牌摯友，27歲的她相信能帶給品牌更多美麗可能，而舒淇不僅手握多個全球精品大牌，這回她以凍齡的外貌獲得雅詩蘭黛青睞，成為全球護膚代言人。

資生堂國際櫃宣布王淨為新一任的品牌摯友，並分享即將與王淨展開多項嶄新的合作計畫，品牌看中她無所畏懼、大膽突破的個人特質，新的一年將與一同重新定義美麗的可能。

而王淨也在IG上寫著：山茶花的花語是勇敢綻放、柔軟同時又強韌著，她也喊話，無論在何時何地，都深愛著自己無所畏懼發著光的樣子，今年要一起和資生堂一起可可愛愛下去。

雅詩蘭黛邀來國際巨星舒淇正式成為雅詩蘭黛全球護膚代言人。舒淇將以她持續深耕專業、勇於突破極限的態度，以及從容自在、無懼時光歲月的豐沛生命能量，完美詮釋雅詩蘭黛白金級系列由內而外煥發的逆齡之美，共同開啟奢華保養的新篇章。

在生活中，舒淇始終散發著真摯熱情。隨著歲月沉澱，她以從容淡定、率性自在的姿態展現獨到風采，完美詮釋了品牌推崇倡議的「美，無關年齡」真諦，在首部宣傳影片中，舒淇以無瑕完美的眼部肌膚驚豔亮相，演繹最新重磅力作－白金級黑鑽松露逆時眼霜，那宛如穿越時光的自信眼神，帶領揭開青春永駐的秘密。