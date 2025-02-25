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美妝大賞冠軍！剛上市就熱賣缺貨的粉底液　Threads問爆小方盒來了

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

最近有不少話題底妝產品登陸台灣，有去年日本上市就口碑爆棚的粉底液，也有還沒開賣就被問爆的氣墊粉餅，可以說是擁有其中一樣，就能輕鬆跟上話題，快來看看你適合哪一種。

黛珂,媚比琳,粉底,底妝,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

去年夏季日本剛剛上市，就迅速掃蕩各大美妝排行榜，拿下@COSME粉底液榜首的黛珂「禪光感恆潤粉底液」，才上架就立刻造成搶貨潮，甚至一度缺貨；其厲害的關鍵就在於自然裸透的遮瑕度，同時可以帶給肌膚飽滿澎潤的光澤感，宛如肌膚剛做完SPA般的滋養彈潤，簡直是內建肌膚打光板。

黛珂,媚比琳,粉底,底妝,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

禪光感恆潤粉底液除了妝效讓人驚艷，更是層層疊加都不容易厚重的單品，一瓶蘊含日本產的梅果淬取液，可以讓上妝同時加強肌膚修護潤澤，同時打造極致服貼的膚感，3D光澤三重複合成分更能讓底妝既有水感的輕盈，又能夠打造超強持妝效果，一整天都維持細膩美肌。

黛珂,媚比琳,粉底,底妝,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

開架彩妝媚比琳在最近也推出全新氣墊粉餅「裸霧光無瑕氣墊水凝粉餅」，還未上架就已經有許多粉絲搶先在Threads上討論，非常期待這款單品的上市，有別於市場圓形的氣墊粉餅，小方盒設計看起來更時髦，生可可般的絲滑質地，可以迅速打造零瑕疵美肌，定向吸油科技更能讓帶妝一整天，不泛可怕油膩光。

關鍵字：

黛珂, 媚比琳, 粉底, 底妝, 氣墊粉餅, 彩妝

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