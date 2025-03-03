▲高德美舉辦「GAIN Business」高峰會，百位醫美專家共襄盛舉。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

全球醫美市場快速成長，領導醫美市場多年的法國高德美大藥廠，每年舉辦高峰會，邀請醫美專家們分享未來趨勢，今年「GAIN Business」 更以CEO高峰會形式，邀請來上百位自全台的醫美專家、產業領袖與高端品牌經營者齊聚一堂，探討如何打造高價值且長期穩健的商業模式。

▲▼領導醫美市場多年的法國高德美大藥廠，今年舉辦「GAIN Business」 高峰會，邀請百位醫美專家前來交流分享。



在本次高峰會上，來自維格醫美集團的林詠喬執行長分享了醫美市場中現代人對容貌的焦慮與需求，強調最自然的自己才是最重要的價值，並指出，醫美市場的發展不僅是外在美的追求，更是回應當下人們對自我提升的渴望，「跟著高德美，我們一起為大家帶來不一樣的未來醫美市場」。

▲維格醫美集團林詠喬執行長。



來自杰膚美診所的執行長劉子榕也談到了當前市場的顯著變化，特別是年齡層的下降，Z世代開始關注醫美，並帶動微整形與輕醫美保養型療程的市場成長，這變化讓醫美產業的服務更加多樣化，並且迎向年輕化的消費需求。

▲杰膚美診所劉子榕執行長。



另外，健全曼哈頓醫美集團的陳政翰總監則強調「市場瞬息萬變，消費者的需求難以預測，但能夠堅定做好自己擅長的領域，依然是品牌屹立不搖的根本」，而賦真妍皮膚專科診所的翁容若執行長，則提出「專業」與「對症下藥」的重要性，她介紹診所如何引進各種檢測儀器，為每位顧客提供量身定制的治療方案。她表示，醫美行業要不斷創新並深耕專業，才能在競爭激烈的市場中立於不敗之地。

▲健全曼哈頓醫美集團陳政翰總監。



▲賦真妍皮膚專科診所翁容若執行長。



青熙健康醫美集團的陳威榤董事長也分享未來醫美市場的趨勢。他認為，未來的醫美趨勢將不僅僅關注外在美的塑造，內在的健康保養將成為重要方向，特別是再生療法和細胞治療等新興技術，將會在市場上佔據主導地位。

越L’EXCELLENCE醫美診所高啟洋執行長指出，「高德美每次辦的活動都非常高端，跟可以學習到很多東西，也很開心可以跟業內的一些從業人員做交流」。

▲青熙健康醫美集團陳威榤董事長。



▲越L’EXCELLENCE醫美診所高啟洋執行長。



台灣高德美總經理 Brian 針對未來的醫美趨勢進行了深刻剖析。他指出，未來醫美市場將呈現三大關鍵變化。首先是治療族群的年輕化，越來越多消費者開始重視預防性治療，而非等到年齡增長後才進行調整。其次，全方位整合的治療服務將成為消費者的首選，醫美療程不再局限於單一項目，產品性質的組合將更受青睞。第三，隨著市場監管與消費者意識的提升，專業教育與安全合規將成為關鍵競爭力。

▲台灣高德美總經理Brian。

