挺進WBC！星巴克2／27「大杯以上買一送一」感謝台灣英雄

▲2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，中華隊在附加賽贏得關鍵勝利，晉級經典賽正賽。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

昨（2／25）晚上中華隊對戰西班牙以6：3獲勝，取下WBC正賽門票，全民歡欣鼓舞，星巴克也不缺席，宣布在2／27當天推出大杯以上買一送一優惠，為全民撒下小確幸，更為中華隊英雄們表達感謝之意，85度C則在228當天，推出大杯咖啡系列第二杯25元優惠。

星巴克2／27當天推出「感謝英雄 好友分享日」優惠活動，消費者在上午11點至晚上8點至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

85度C則在228周五當天，為原有咖啡日優惠再加碼，當天推出大杯咖啡系列同品項「第二杯25元」，一次買六杯最高現省222元，相當於約63折優惠，還能自由選擇義式咖啡豆和厚咖啡風味咖啡豆，一開店就可享優惠，一共有15款咖啡可以選擇，活動限同品項不限冰熱，現取每人限三組（共六杯），寄杯辦法依各門市公告，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶和電話訂購無此優惠。

CAMA CAFE在整個2月都推出會員優惠，讓消費者好好回神準備新一年的挑戰，從2／3起至2／28期間，購買雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠。領券期間已至2／22止，已領券的會員記得要把握最後使用期限2／28。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站。