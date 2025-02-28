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張員瑛劈腿長過瑜伽墊！107公分逆天長腿靠「空中瑜伽」維持身體線條

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張員瑛「107公分逆天長腿」劈腿長過瑜珈墊！震撼全網的美腿秘密靠「這個習慣」！

▲張員瑛逆天長腿再度引爆網路熱議。（圖／取自張員瑛IG）

圖文／CTWANT

身為IVE門面擔當的張員瑛，她的「逆天長腿」再度引爆網路熱議！有脆友日前PO出她的經典照片，可看到她在瑜伽墊上做劈腿動作，修長筆直的雙腿竟然超過瑜伽墊的長度，網友驚呼這已經不是普通的黃金比例，而是漫畫級的美腿神話！

究竟她的美腿秘訣是什麼？除了天生的優勢，張員瑛一直以來都高度自律地管理身材，其中「空中瑜伽」就是她維持腿部線條的重要關鍵！這項運動透過懸吊支撐，能深度伸展腿部肌群，同時強化核心，讓腿型更加修長勻稱。

張員瑛「107公分逆天長腿」劈腿長過瑜珈墊！震撼全網的美腿秘密靠「這個習慣」！

▲張員瑛很喜歡空中瑜伽。（圖／取自張員瑛IG）

不過，空中瑜伽雖然效果驚人，但也有幾點需要注意：

核心穩定度很重要

空中瑜伽的許多動作需要核心力量來保持平衡，初學者可能會感覺晃動不穩，因此建議先從地面核心訓練開始，例如平板支撐來加強腹部與腰部力量。

選擇適合的服裝

避免穿著太寬鬆或滑溜的衣物，建議選擇貼身、包覆性佳的運動服，以確保身體能穩定懸掛，不易滑動。

張員瑛「107公分逆天長腿」劈腿長過瑜珈墊！震撼全網的美腿秘密靠「這個習慣」！

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循序漸進，避免過度拉伸

許多空中瑜伽動作會大幅度伸展腿部與背部，若過於急躁拉伸，反而可能造成肌肉拉傷，新手建議從簡單的懸吊伸展開始，等身體適應後再挑戰更進階的動作。

環境與設備安全檢查

空中瑜伽需要懸掛裝置，因此必須確認吊掛設備的穩固性，建議在專業教練的指導下進行，並確保地面有適當的緩衝墊，以降低受傷風險。

避免飯後立即練習

由於空中瑜伽涉及大量倒立與懸掛動作，飯後立刻練習可能會造成腸胃不適，建議餐後至少1.5－2小時後再開始。

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關鍵字：

周刊王, 張員瑛, 空中瑜伽, 瑜伽墊

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