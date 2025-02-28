fb ig video ETtoday search mobile

228連假百貨推促銷　京站出清特賣niko and...最高5折起

>

記者蔡惠如／綜合報導

228和平紀念日連假將至，各大百貨業者紛紛推出促銷活動，從服飾、鞋包、美妝到家電用品，皆有多重優惠，讓消費者趁機採購春季新品或換季好物。京站時尚廣場主打冬季出清，日系品牌低至5折；遠東百貨則有滿額回饋與信用卡好禮；SKM Park Outlets高雄草衙換季特賣下殺3折起。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

▲百貨228連假推出促銷優惠，京站有多間日系時尚特賣，最低5折起。（圖／各業者）

京站時尚廣場即起至3／3舉辦冬季出清特賣，多家日系服飾品牌「niko and...」、「JEANASIS」、「repipi armario」及「LOWRYS FARM」打出全面5折起優惠，讓喜愛日系風格的消費者能用更划算的價格添購衣櫃單品。NIKE精選商品最高可享8折，ALDO鞋款全面5折，指定品項再享12%折扣。此外，各樓層亦有不同滿額折抵活動，例如1樓COCOCHI單筆消費滿2,500元可現折150元，2樓PH SHOP滿1,500元折100元，B2樓層JINS眼鏡購買兩支可折666元等。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

遠東百貨也推出228快閃優惠，即起至3／5，購買化妝品、服裝、鞋包等商品，單筆消費滿3,500元送250元抵用券，累積消費達3萬元再加送800元回饋。HAPPY GO卡友可用50點兌換200元紅利券，可適用於單筆滿1,000元的百貨服飾消費。並有多家銀行提供刷卡滿額禮，例如在遠百信義A13、板橋大遠百等門市，使用指定信用卡單筆刷滿10,000元並分6期，即可獲得800元抵用券，台中大遠百則回饋500元，而遠東商銀卡友消費滿5,000元可獲500元回饋。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

▲新竹大遠百Lancôme蘭蔻絕對完美修護露組價值7,738元、特價6,200元。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

▲板橋大遠百Dior迪奧親吻香膏限量外殼愛戀粉，推薦價1,200元。

SKM Park Outlets高雄草衙則聚焦換季折扣，即日起多個品牌推出3折起優惠。SAMSONITE行李箱特價促銷，Dickies購買3件可享5折，滿3,500元折350元，滿5,000元折600元，KAPPA指定外套3折起，精選商品3件2折。部分家電、生活用品也有折扣，例如Nespresso咖啡機搭配膠囊組合可獲贈咖啡體驗組，消費滿6,000元折400元，TEFAL在3／4前全品項結帳再9折。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

SKM Park針對娛樂也推出優惠，購買999元「娛樂大聯盟」，可涵蓋鈴鹿賽道樂園、奧斯丁夢想樂園、迷你賽道卡丁車、保齡球等最高2,700元的多項娛樂設施折抵，適合親子或朋友一同體驗。即起至3／31新光三越會員扣50點可用900元優惠價購買，購買兩本還可額外獲贈300點skm points，還加抽星宇航空東京來回雙人機票。

▲百貨228連假促銷優惠。（圖／各業者）

關鍵字：

228連假, 百貨特賣, 促銷活動, 日系品牌, 換季特賣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【會不會太酥湖～】主人一回家見臘腸睡到併軌：爽到我回來都沒發現

熱門文章

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

ET Fashion

推薦閱讀

南港LaLaport停車1小時200元網炸鍋　業者：目前已撤下

南港LaLaport停車1小時200元網炸鍋　業者：目前已撤下

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

最喜歡獨處星座TOP 3！第一名覺得社交能量耗盡　一個人才是充飽電

台中新光三越第二賣場3／1展開　27家品牌進駐

台中新光三越第二賣場3／1展開　27家品牌進駐

米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！FENDI百年剪羊毛皮草炫技　直擊必買包款 美得像瓷娃娃！宋慧喬透明果凍妝　是小男孩短髮最美範本 南港LaLaport「停車1小時200元」超過信義區　網：機車100元有點狠 台灣英雄挺進WBC！星巴克今「大杯以上買一送一」 超愛哭窮三大星座！TOP 1說沒錢都是假　想狂賺的心永無止境 保證讓你瘦！減脂期必做「6件事」　晚上11點要入睡 37歲劉詩詩穿CELINE可愛洋裝大逆齡　趙露思VERSACE短褲性感秀美腿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面