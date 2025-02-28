228連假百貨推促銷　京站出清特賣niko and...最高5折起

記者蔡惠如／綜合報導

228和平紀念日連假將至，各大百貨業者紛紛推出促銷活動，從服飾、鞋包、美妝到家電用品，皆有多重優惠，讓消費者趁機採購春季新品或換季好物。京站時尚廣場主打冬季出清，日系品牌低至5折；遠東百貨則有滿額回饋與信用卡好禮；SKM Park Outlets高雄草衙換季特賣下殺3折起。

▲百貨228連假推出促銷優惠，京站有多間日系時尚特賣，最低5折起。（圖／各業者）

京站時尚廣場即起至3／3舉辦冬季出清特賣，多家日系服飾品牌「niko and...」、「JEANASIS」、「repipi armario」及「LOWRYS FARM」打出全面5折起優惠，讓喜愛日系風格的消費者能用更划算的價格添購衣櫃單品。NIKE精選商品最高可享8折，ALDO鞋款全面5折，指定品項再享12%折扣。此外，各樓層亦有不同滿額折抵活動，例如1樓COCOCHI單筆消費滿2,500元可現折150元，2樓PH SHOP滿1,500元折100元，B2樓層JINS眼鏡購買兩支可折666元等。

遠東百貨也推出228快閃優惠，即起至3／5，購買化妝品、服裝、鞋包等商品，單筆消費滿3,500元送250元抵用券，累積消費達3萬元再加送800元回饋。HAPPY GO卡友可用50點兌換200元紅利券，可適用於單筆滿1,000元的百貨服飾消費。並有多家銀行提供刷卡滿額禮，例如在遠百信義A13、板橋大遠百等門市，使用指定信用卡單筆刷滿10,000元並分6期，即可獲得800元抵用券，台中大遠百則回饋500元，而遠東商銀卡友消費滿5,000元可獲500元回饋。

▲新竹大遠百Lancôme蘭蔻絕對完美修護露組價值7,738元、特價6,200元。

▲板橋大遠百Dior迪奧親吻香膏限量外殼愛戀粉，推薦價1,200元。

SKM Park Outlets高雄草衙則聚焦換季折扣，即日起多個品牌推出3折起優惠。SAMSONITE行李箱特價促銷，Dickies購買3件可享5折，滿3,500元折350元，滿5,000元折600元，KAPPA指定外套3折起，精選商品3件2折。部分家電、生活用品也有折扣，例如Nespresso咖啡機搭配膠囊組合可獲贈咖啡體驗組，消費滿6,000元折400元，TEFAL在3／4前全品項結帳再9折。

SKM Park針對娛樂也推出優惠，購買999元「娛樂大聯盟」，可涵蓋鈴鹿賽道樂園、奧斯丁夢想樂園、迷你賽道卡丁車、保齡球等最高2,700元的多項娛樂設施折抵，適合親子或朋友一同體驗。即起至3／31新光三越會員扣50點可用900元優惠價購買，購買兩本還可額外獲贈300點skm points，還加抽星宇航空東京來回雙人機票。