麥卡倫《Sip ＆ Spirits Taiwan》佐餐新體驗　威士忌融合料理開新味

▲麥卡倫《Sip & Spirits Taiwan》緊扣品牌「為時代 創新味」主題。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著威士忌風味的多樣化，搭餐文化也逐漸從傳統的紅酒、白酒延伸至更具個性的烈酒世界。今年麥卡倫攜手亞洲知名酒吧BAR MOOD Taipei 創辦人吳盈憲，舉辦《Sip & Spirits Taiwan》活動，透過亞洲融合料理與威士忌的搭配，展現風味層次的新可能，用創意料理與不同年份、風格的麥卡倫相互搭配，為威士忌佐餐開創新篇章。

當料理遇上威士忌 風味的交融與突破

亞洲融合料理講求多層次風味的交錯，恰與威士忌豐富的香氣變化相得益彰。EMBER主廚郭庭瑋的「”Green”Oyster」，將自製蠔油炙烤芥藍，創造猶如生蠔的鮮美感受，搭配麥卡倫「雙雪莉桶15年」，其焦糖與蘋果的甜美風味為料理增添溫潤層次，讓人驚喜，展現出威士忌不僅能夠平衡濃烈風味，也能襯托料理的細緻之處。

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另一道由 MUME 主廚林泉設計的「煙燻鱒魚」，運用油封技法保持魚肉的細緻口感，搭配醃漬水果與黃瓜，使味蕾層次更加豐富。與之相佐的是麥卡倫 The Harmony Collection「太陽橡木 Vibrant Oak」，其香草與檸檬氣息為這道料理帶來清新對比，讓魚肉的甘甜更加突出。

海洋、肉品與經典威士忌的對話

Afterglo & Golden 的主廚林明健，則以「鮑魚、鮑肝海藻奶油醬、韭菜」呈現海洋鮮美。他選用南非鮑魚低溫慢煮至軟嫩彈牙，搭配海藻奶油醬的鹹香，與麥卡倫「雙雪莉桶15年」的果香及圓潤木質調相輝映，帶來豐富的口感層次。

對於肉類愛好者，主廚李皞的「宜蘭豪野鴨胸」是一道不容錯過的選擇。透過法國藥酒醃漬入味的鴨胸，搭配鴨骨熬製的濃縮醬汁，創造出濃郁的層次感，再佐以紅棗雞肝巧克力 purée，細膩而深邃，搭配麥卡倫「春宴系列 赫雷斯」，其葡萄乾與迷迭香的香氣，使鴨胸的風味更加優雅且富有層次。

麻辣與甜點的創新演繹

突破傳統搭配界限，台北晶華酒店「晶華軒」中餐廚藝總監鄔海明，將餐廳經典菜「生拆膏蟹麻婆豆腐」與麥卡倫「春宴系列 赫雷斯」結合。濃郁的蟹膏與四川麻婆香料交織出的辛香口感，透過威士忌的平衡與圓潤酒體相互融合，展現中菜與烈酒的創新火花。

而甜點師平塚牧人則以印象派大師莫內的「睡蓮」為靈感，設計出一款融合台灣三窨茉莉花茶、冬瓜茶凍與西谷米的細膩甜點，搭配麥卡倫 The Harmony Collection「太陽橡木 Vibrant Oak」，其柑橘與甜橡木香氣，與甜點的花果香氣相互交織，使整體風味柔和且悠長。

《Sip & Spirits Taiwan》活動讓威士忌搭餐突破傳統界限，也讓亞洲融合料理展現更多風味可能性。威士忌的多層次香氣與不同風格的料理能產生奇妙的化學反應，無論是海鮮、肉類、辛香或甜點，都能找到合適的搭配方式。對於不熟悉威士忌佐餐的消費者來說，體驗餐搭探索或許能開啟個人新味蕾。

軒尼詩春酒計畫 美酒搭配經典台菜

迎接春酒時節，軒尼詩將經典干邑與台灣在地美食文化結合，展現不同酒款與菜餚的搭配可能。軒尼詩 V.S.O.P 口感細膩圓潤，適合搭配快炒料理，增添果香與辛香層次；X.O 則以豐富的橡木氣息與成熟果香，與紅燒或燉煮料理相輝映；頂級軒尼詩百樂廷則因細膩花香與辛香料氣息，與清蒸海鮮、干貝等鮮味食材相得益彰。

▲軒尼詩 x 雋GEN by Matt Chen 合作推出主廚限定套餐，套餐售價3,680元。

因應時節，軒尼詩攜手台灣多家名店，推出春聚「拼桌」活動，即日起至4／15，於指定通路購買軒尼詩V.S.O.P 或 X.O，即可獲得「拼桌」貼紙，集滿兩張可至金蓬萊、大三元酒樓等餐廳兌換指定菜餚。消費滿2,000元登錄發票還可兌換限量好禮，累積2萬元更可抽蘋果手機。

軒尼詩也與米其林星級推薦餐廳合作，特別邀請米其林主廚陳泰榮於高雄「雋 GEN by Matt Chen」推出期間限定套餐，精心打造干邑與粵菜的搭配饗宴，帶來細緻且層次豐富的味覺體驗。

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