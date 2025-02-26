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被問爆的Jisoo粉紅氣墊粉餅來了！超美漆皮籐格紋數量極少

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記者李薇／台北報導　圖／記者李薇攝、sooyaaa__ IG、品牌提供

歌手Jisoo首張迷你專輯《AMORTAGE》首波主打歌曲「earthquake」MV也在網路上亮相，魔性的樂曲搭配上舞蹈，迅速搶攻熱門排行榜，話題不斷！而上個月才在迪奧2025春夏高訂秀場補妝的粉紅色氣墊粉餅，也在25日於線上旗艦店開賣，迪奧專櫃則是在3月1日販售，超級限量。

jisoo,DIOR,迪奧,氣墊粉餅,PRADA BEAUTY,PRADA,彩妝,。（圖／記者李薇攝、sooyaaa__ IG、品牌提供）

Jisoo在2021年成為迪奧全球品牌大使，每每出席活動都很受到禮遇，甚至被網友稱為是「迪奧小公主」，上個月她現身2025春夏高訂秀場看秀時，在觀眾席補妝的畫面被PO到IG上，當時手上拿的粉紅色氣墊粉餅，詢問度破表，竟然是還未上市的新品。

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26日迪奧也宣布這一顆粉紅色超完美氣墊外殼即將在3月1日於專櫃上販售，漆皮粉紅籐格紋款極限量，但是裡面的粉底蕊芯可以任意選擇不同妝效的氣墊粉餅做搭配，如果喜歡韓系水光感肌膚的人，最推薦超完美晶透光氣墊粉餅，首度發表的極細網紗設計，可以輕鬆打造出具有遮瑕力又充滿保濕感的妝容。

jisoo,DIOR,迪奧,氣墊粉餅,PRADA BEAUTY,PRADA,彩妝,。（圖／記者李薇攝、sooyaaa__ IG、品牌提供）

提到氣墊粉餅，最近話題性十足的PRADA Beauty也在新光三越A8館首賣原生霧光尼龍氣墊，將經典Re-Nylon面料結合妝感呈現，長效適應貼膚科技以及超微粒粉體，可以打造輕盈又超貼膚的底妝風格，維持一整天完美妝容。

關鍵字：

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