讓時間成為風格宣言，10天動能的機械藝術

時尚中心／台北報導

你喜歡機械錶的工藝與美學，卻不想天天上鍊？經常出差、旅行，回來卻發現腕錶停了？HUBLOT Big Bang MECA-10 讓這些煩惱成為過去！搭載 10 天超長動能儲存，這款腕錶只需上鍊一次，就能穩定運行，無論是高強度的工作行程、休閒度假，還是幾天沒戴，都能 一戴即走，從此告別「上鍊焦慮」。

這次 HUBLOT 更推出 42mm 新尺寸，比起初代 45mm 更貼合手腕，符合人體工學設計，提升佩戴舒適度。無論是正式場合、日常穿搭，還是運動風格，男女皆能輕鬆駕馭，展現個人風采。機械錶不該是生活的負擔，而是最懂你的時間夥伴，HUBLOT 讓 「周末無憂」不再只是口號，而是現實！

▲HUBLOT推出42毫米的Big Bang Meca-10腕錶，男女皆可駕馭。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲HUBLOT優化42毫米Big Bang Meca-10腕錶佩戴舒適度，更符合人體工學。

機械積木 × 高級製錶：MECA-10 讓時間運轉更有趣

HUBLOT 不只是製錶大師，更是機械藝術的玩家。Big Bang MECA-10 的靈感來自 Meccano 建構模型，這款誕生於 1898 年的經典機械積木，曾啟發無數工程師與發明家，HUBLOT 研發總監 Mathias Buttet 深受 Meccano 的啟發，將其精密結構與 HUBLOT 「融合的藝術（The Art of Fusion）」 理念相結合，催生出 10 日動能儲存機芯。這項技術不僅運用於 MECA-10 系列，更拓展至 Spirit of Big Bang 酒桶型腕錶，甚至延伸至四倍尺寸的桌鐘與 Arsham Droplet 鈦晶懷錶，成為製錶產業中唯一涵蓋 腕錶、懷錶、桌鐘 的完整系列時計。

這顆機芯不只是技術突破，更帶來全新的「動能互動體驗」——3 點鐘位置的數字顯示盤能 輕鬆掌握剩餘動能，上鍊時12 點鐘的齒條機構會隨著動能累積而運作，讓機械的律動感更加生動可見。這不僅是一款計時工具，更是一件能讓人「玩味時間」的機械工藝傑作！





▲Big Bang Meca-10腕錶完美體現HUBLOT「融合的藝術」理念。

革新機械結構

HUBLOT 持續挑戰機械腕錶的設計疆界，全新 Big Bang MECA-10 42mm 以鏤空機械結構，將時間的運行以最直觀的方式展現。搭載 HUB1205 機芯，這款腕錶不僅延續經典的 10 天長效動能儲存，更搭載高級製錶界極為罕見的齒條傳動動力顯示系統，讓動能儲存不只是數字，而是一場機械運動的視覺體驗。





▲HUBLOT Big Bang Meca-10腕錶共有冰霜碳纖維（上）、鈦金屬（左）與皇金材質等3種款式。

當你上鍊時，12 點鐘位置的齒條機構 會同步運作，轉換動能並驅動動力顯示，而 3 點鐘位置的數字顯示盤 則讓你一眼掌握剩餘儲能。搭載特殊游絲設計，有效消除齒條傳動過程中的機械間隙，使讀取更為流暢；從 行星齒輪提供動力，到 減速齒輪確保穩定輸出，再到齒條結構驅動雙顯示盤旋轉，MECA-10 讓機械錶的賞玩體驗更具互動感，讓佩戴者不只是讀取時間，更能「看見」動力的流動。全新停秒功能 讓時間校準更精確，確保佩戴者隨時掌控每一秒的運行。在追求機械美學的同時，也將計時精準度與穩定性提升至全新高度。





▲鏤空設計的HUB1205手動上鍊機芯具10日動力儲存。

全新Big Bang Meca-10腕錶裝載的HUB1205機芯機械結構精密，裝飾亦相當講究，HUBLOT透過緞面拉絲、拋光倒角與雷射雕刻技術，為此枚機芯增添層次與深度，從透明底蓋即可欣賞三條線性穿孔錶橋穩固固定於環形主夾板之上，並經過細膩修飾，展現高級製錶的極致美學。

機芯內部更搭載 無需潤滑的矽質擒縱輪，能有效降低摩擦與磨損，同時大幅提升抗磁性能，無論在何種環境下，腕錶都能保持穩定運行。而 8 點鐘位置的專利微調擺輪，則隨著時間的擺動，精準調節機芯運行，讓佩戴者能夠直觀感受時間的律動，將機械錶的獨特韻律展現得淋漓盡致。

Big Bang MECA-10 42mm 不僅是一款高級機械腕錶，更是一場時間與機械藝術的完美融合。無論你是技術控還是風格玩家，這款腕錶都將帶來前所未有的佩戴與賞玩體驗。





▲12點鐘位置的齒條機構將轉換動能輸出，並由3點鐘位置的動力儲存顯示剩餘動力。





▲HUBLOT為確保動能顯示的精準度與穩定性，在動能顯示盤內加入游絲彈簧以消除機械間隙。





▲HUBLOT機芯經緞面拉絲與雷射雕刻處理，力求完美。

人體工學設計

新一代Big Bang Meca-10腕錶以新尺寸42毫米錶徑亮相，整體造型簡潔俐落，跨越性別界線，讓時尚男女都能戴上展現獨到品味。此系列錶款搭配輕盈耐用的黑色高科技Velcro錶帶，由於錶款配備One Click單鍵快拆裝置，佩戴者亦可根據不同場合自由更換錶帶，在商務、運動、日常之間，輕鬆切換風格！





▲HUBLOT運用緞面拉絲與拋光工藝，賦予Big Bang Meca-10皇金腕錶奢華而低調的金屬光澤。





▲從Big Bang Meca-10皇金腕錶錶背，可欣賞機芯三條線性穿孔錶橋穩固固定於環形主夾板之上，經過緞面拉絲處理與手工拋光倒角修飾。

42毫米Big Bang Meca-10腕錶共有三種款式，包括經過緞面拉絲與拋光工藝以展現奢華而低調金屬光澤的皇金與鈦金屬款式，皇金款閃耀金屬光澤，為高端品味增添不凡氣場。極致輕量的鈦金屬，適合全天候配戴，完美平衡舒適度與性能，HUBLOT更首度在此系列運用冰霜碳纖維材質打造錶款，由於其非層壓的製作特性，再以深邃黑色電鍍處理，每一款紋路均是獨一無二，輕盈強悍，紋理獨一無二，突顯科技未來感，滿足追求珍稀與獨特時計的收藏家。





▲Big Bang Meca-10鈦金腕錶也經過細膩的緞面拉絲與拋光處理。

從城市到戶外，MECA-10 讓時間跟上你的步調

HUBLOT Big Bang MECA-10 不只是視覺上的機械藝術，更是能應對多變環境的全能腕錶。10 天長效動能 讓你無需頻繁上鍊，無論是忙碌的都市生活、環球旅行，還是極限運動，它都能穩定運行，隨時待命。

這款腕錶不僅擁有超長續航力，還經過瑞士 Chronofiable A8 標準的嚴苛測試，確保極端環境下仍能保持高精準度：包括

✅ 18,000 次衝擊測試，不怕日常碰撞與劇烈震動

✅ 0°C 至 50°C 極端溫差適應，無論滑雪還是熱帶旅行，都能精準運行

✅ 56,400 次高強度振動測試，高爾夫、超跑、運動健身，穩定走時

從城市到戶外，從商務到運動，MECA-10 是讓你隨時精準掌控時間的最佳良伴。不論你身在何處，這款腕錶都能陪你迎接每一次挑戰！





▲Big Bang Meca-10冰霜碳纖維腕錶擁有獨一無二的紋理。

體現融合藝術

Big Bang Meca-10腕錶，不只是一款腕錶，它是一種生活態度。一次上鍊，10 天動能，讓你告別每天上鍊的煩惱，擁抱更自由的時間掌控。每一次上鍊，都是一次與時間的「沉浸式對話」，讓配戴者不只是在戴一款腕錶，更是在體驗機械的韻律與藝術！無論是對機械腕錶有高度要求的玩家，還是剛踏入高級製錶世界的入門藏家，這款腕錶都能滿足「機械感 × 便利性」的雙重需求！