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「不想上班」其實很正常　讓生活除了工作有更多期待感

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▲▼「不想上班」其實很正常。（圖／Unsplash）

▲越來越多上班族「只想躺平」，倦怠已成常態。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

心中吶喊著「不想上班」無限次，難道真的倦怠了嗎？其實不想上班的心情很正常，特別是當壓力大、倦怠感強或對工作缺乏熱情時。可以從以下幾個角度調整心態，讓自己重新出發。

#找出不想上班的原因

先問問自己，是因為太累？對工作沒熱情？還是人際關係影響？找到根本原因，才能對症下藥。

#調整工作節奏，減少倦怠感

給自己設定小目標，像是把工作拆解成小步驟，完成一個就給自己一點小獎勵，或是試著規劃休息時間，利用午休或是下班後做自己喜歡的事情，讓生活除了工作還有所期待。

▲▼「不想上班」其實很正常。（圖／Unsplash）

#為自己找動力

最重要的是轉換心態，把工作當成賺取未來自由的工具，而不是一種折磨，或是設立長期目標，現在努力工作是為了半年後的旅遊或是換更好的工作，讓現在的努力有意義。

#與同事建立良好關係

工作中的人際互動很影響心情，試著與合得來的同事多交流，讓工作變得沒那麼枯燥。

#培養下班後的快樂時光

不要讓生活只有工作，發展興趣、運動、社交，讓自己有值得期待的事情。

如果真的無法忍受，可以考慮轉換跑道，要明白短暫的低潮是正常的，但如果長期都提不起勁，就該思考為現階段的工作做一些改變了。

關鍵字：

工作心情, 倦怠, 工作熱情, 心態調整, 人際關係

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