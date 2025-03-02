米蘭時裝周／Stray Kids鉉辰平頭藏亮點！VERSACE傘裙、金屬鞋華麗破表

記者鮑璿安／米蘭報導

VERSACE 2025秋冬系列在創意總監Donatella Versace引領下發表，從戲劇芭蕾舞女演員的輪廓到巴洛克風格的印花皆是這一季的靈感來源，詮釋出品牌獨有的危險性感，無論是巴洛克印花的極繁滋長，甚至是做工精緻的貼身金屬禮服，都緊抓大眾目光。此外，品牌大使Stray Kids鉉辰也特別親臨現場看秀，身穿本季印花上衣，搭配平頭上的「Versace」字樣更是吸睛！

這一季Donatella Versace不忘汲取檔案庫中的精彩歷史焦點，復刻了她首次加入品牌在1998秋冬高級訂製系列的金屬禮服廓形，結合剛毅和柔軟本質，呈現出飄逸的流蘇裙身，金屬材質也蔓延至頭部帽款以及鞋履，點綴上密集的鉚釘，即詮釋出Versace女性獨有的危險性感，同時也保有Atelier Versace 高級訂製禮服的工藝手法，是她致敬自己創作起點的方式。

一系列反重力傘裙無疑是精彩亮點，利用復古典雅的裙撐結構支撐起磅礴氣場，在低調的絲絨裙內則是標誌性的巴洛克印花，將其藏在裙底，流露女性的自由唯美張力。





▲VERSACE 2025秋冬系列在創意總監Donatella Versace引領下發表，從戲劇芭蕾舞女演員的輪廓到巴洛克風格的印花皆是這一季的靈感來源 。（圖／品牌提供）

印花一向是VERSACE的核心看點，這次在芭蕾舞裙的絎縫面料及襯裡綴飾五款印花，獵豹斑紋、巴洛克漩渦紋樣與搖滾寶石色調在此交融。與之相映成趣的還有四款源自家居裝飾的檐壁條紋絎縫印花。同時，該系列首次推出全新的V形標識，成為最新象徵元素，由金屬材質鍛造而成，點綴於腰帶扣與珠寶，更成為全新Virtus新月包款的核心裝飾。

日前登場的2025秋冬倫敦時裝周，Burberry則是在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。