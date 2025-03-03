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奧斯卡紅毯／艾兒芬妮仙氣飄飄打安全牌　布魯娜馬爾科辛削肩挖胸好性感

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記者曾怡嘉／台北報導

第97屆奧斯卡紅毯星光熠熠，女星穿搭更是爭奇鬥艷，而女星艾兒芬妮和布魯娜馬爾科辛則是不約而同選擇白色，搶當小清新，讓人眼睛一亮。

▲▼奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

▲艾兒芬妮穿上蕾絲長禮服相當符合氣質。（圖／路透社）

年輕一代女星艾兒芬妮（Elle Fanning）本來就是仙氣飄飄，今踏上紅毯仍安全選擇白色蕾絲長禮服，禮服來自GIVENCHY，以品牌1952年首個系列為靈感打造，完美襯托她的氣質，而腰間繫上的黑色蝴蝶結更有畫龍點睛的效果，更凸顯腰間曲線，頸部上的造型鑽飾帶有點個性，讓造型不無聊。

▲▼奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

▲整體造型看起來就像現代版公主。（圖／路透社）

髮型方面則是搭配優雅可愛的高盤髮，露出漂亮肩頸曲線，妝感重點則是放在眼尾的飛揚眼線，加強眼部輪廓感，搭上乾燥玫瑰唇色，更顯白皙肌膚。

▲▼奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

▲布魯娜馬爾科辛的白色長禮服很挑人穿。（圖／路透社）

有「巴西女神」稱號的布魯娜馬爾科辛（Bruna Marquezine）也選擇白色削肩挖胸長禮服，完美展露她九頭身修長比例，胸前大V剪裁幾乎低到肚臍，搭配浮誇水滴型鑽石項鍊，讓讓人難以轉移視線。

▲▼奧斯卡紅毯。（圖／路透社）

▲健康膚色在白色襯托下更為耀眼。（圖／路透社）

挑選削肩挖胸禮服若搭配盤髮難免讓人有過度正式的感受，為此她將頭髮以3：7旁分，秀髮自然垂落流露女神氣場，將單邊髮絲收到耳後就不怕髮型看起來太沉重。

關鍵字：

奧斯卡, 女星, 穿搭, 時尚, 禮服, 艾兒芬妮, 布魯娜馬爾科辛

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