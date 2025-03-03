2025春夏大包熱潮強勢回歸　巴黎世家Bel Air、Jisoo同款DIOR本季必收

圖文／鏡週刊

過去曾風靡好久的小廢包，在漸漸式微之後，本季真的要讓出時尚舞台啦！

2025春夏可以說是大型包款的世界，能滿足你我各種樣式與需求；想要隨興的斜背？想要正式的裝電腦上班？想要出遊時可以一把抓當成百寶箱？那麼你本季一定該入手的，絕對是一款大包包！

★是否傳家寶在線等

立志成為傳家寶的BALENCIAGA Bel Air Bag，完全鎖定喜歡堅固耐用的客群，包款以美國加州隱藏在陽光普照山麓中的洛杉磯貝萊爾地區（Bel Air）命名，完美迷人的居住地點隱喻Bel Air想表達的個性。包面外部塗有霧面的透明漆，能夠顯現材質的品質精緻；加固的結構、圓角的設計，柔軟的Nappa內襯，都是能讓此包款成為經典永恆的最強依據。當你想要找一個可以耐用很久的包款時，就是它了。

★深深的擁抱大破防

▲寶藍色Hug手提包 NT$107,500 by FERRAGAMO；黑色Bar Jacket NT$155,000 by DIOR；黑色連身衣 NT$68,000 by DIOR；黑色透紗長褲 價格未定 by LOUIS VUITTON；厚底靴 NT$97,750 by BALENCIAGA。

立體幾何輪廓的外型上，兩側扣帶從後環抱，配上對稱的Gancini扣環，是不是正如一個自後方擁抱的動作呢？這是FERRAGAMO的Hug包款，命名充滿溫暖與濃情，實際上則是實用性極高的配件，尤其當你一身素色look時，寶藍色的Hug絕對讓你無法隱身人群，而是成為spotlight下的目光焦點！

★太低調嘻嘻不嘻嘻

▲Ciao Ciao絲滑皮革手提肩背包NT$186,900 by BOTTEGA VENETA；混色編織外套 價格店洽 by BOTTEGA VENETA；混色編織上衣 價格店洽 by BOTTEGA VENETA；青蛙造型耳飾 價格店洽 by BOTTEGA VENETA。

覺得好可愛的命名啊！關於「Ciao Ciao」。在義大利文同時蘊含「你好」與「再見」的雙重寓意， BOTTEGA VENETA這款春夏新作運用柔軟的小牛皮革，點綴上標誌性的Intrecciato編織工藝與金屬繩結元素，是那麼的不張揚，卻又低調展現品味的細節，最適合不喜歡被人注意名貴行頭的族群了。

★脾氣誰懂大夥上吧

▲CAMILLE 16 SOFT棕褐色光滑牛皮革中型手袋 NT$110,000 by CELINE by HEDI SLIMANE；披肩造型上衣 價格未定 by LOUIS VUITTON；黑色寬褲 NT$100,000 by DIOR；D-Sketch黑色科技布料拼接小牛皮運動鞋 NT$35,000 by DIOR；髮帶（領巾） 價格未定 by LOUIS VUITTON Ganpierc金色戒指 NT$11,900 by FERRAGAMO。

延續了16 SOFT托特包的線條，CELINE CAMILLE 16 SOFT更圓潤、更有型，流露出一派輕鬆優雅的氣質，然而觸摸時帶來的細緻牛皮手感，則突顯出品牌精緻的皮革工藝精髓，亮澤光感的外觀與宛如低調珠寶的旋轉鎖扣，是你無論什麼樣風格的穿著，都能毫無違和感的伴隨配搭。

★超頂放飛尊嘟假嘟

▲D-Journey Oblique緹花帆布中型包款 NT$140,000 by DIOR；黑色拉鍊連帽外套 NT$59,800 by BALENCIAGA；寬鬆運動長褲 NT$56,000 by BALENCIAGA。

想要顧及時髦又隨興的風格？DIOR D-Journey可以達成你如此的企圖心。有別於大部分包款的硬挺線條，D-Journey的柔軟流暢輪廓給予的是一種無拘無束的自由，在品牌經典的Dior Oblique緹花帆布襯托下，背上它就是假期的開始，就是一種放飛的心情啊！

化妝：Abby Liu／彪製 髮型：Sanki／黑鵝摩沙HAIRMOSA.LAB Model：Giwa（丹藍）

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