2025春夏大包熱潮強勢回歸　巴黎世家Bel Air、Jisoo同款DIOR本季必收

過去曾風靡好久的小廢包,在漸漸式微之後,本季真的要讓出時尚舞台啦!

2025春夏可以說是大型包款的世界,能滿足你我各種樣式與需求;想要隨興的斜背?想要正式的裝電腦上班?想要出遊時可以一把抓當成百寶箱?那麼你本季一定該入手的,絕對是一款大包包!

★是否傳家寶在線等

立志成為傳家寶的BALENCIAGA Bel Air Bag,完全鎖定喜歡堅固耐用的客群,包款以美國加州隱藏在陽光普照山麓中的洛杉磯貝萊爾地區(Bel Air)命名,完美迷人的居住地點隱喻Bel Air想表達的個性。包面外部塗有霧面的透明漆,能夠顯現材質的品質精緻;加固的結構、圓角的設計,柔軟的Nappa內襯,都是能讓此包款成為經典永恆的最強依據。當你想要找一個可以耐用很久的包款時,就是它了。

★深深的擁抱大破防

▲寶藍色Hug手提包 NT$107,500 by FERRAGAMO;黑色Bar Jacket NT$155,000 by DIOR;黑色連身衣 NT$68,000 by DIOR;黑色透紗長褲 價格未定 by LOUIS VUITTON;厚底靴 NT$97,750 by BALENCIAGA。

立體幾何輪廓的外型上,兩側扣帶從後環抱,配上對稱的Gancini扣環,是不是正如一個自後方擁抱的動作呢?這是FERRAGAMO的Hug包款,命名充滿溫暖與濃情,實際上則是實用性極高的配件,尤其當你一身素色look時,寶藍色的Hug絕對讓你無法隱身人群,而是成為spotlight下的目光焦點!

★太低調嘻嘻不嘻嘻

▲Ciao Ciao絲滑皮革手提肩背包NT$186,900 by BOTTEGA VENETA;混色編織外套 價格店洽 by BOTTEGA VENETA;混色編織上衣 價格店洽 by BOTTEGA VENETA;青蛙造型耳飾 價格店洽 by BOTTEGA VENETA。

覺得好可愛的命名啊!關於「Ciao Ciao」。在義大利文同時蘊含「你好」與「再見」的雙重寓意, BOTTEGA VENETA這款春夏新作運用柔軟的小牛皮革,點綴上標誌性的Intrecciato編織工藝與金屬繩結元素,是那麼的不張揚,卻又低調展現品味的細節,最適合不喜歡被人注意名貴行頭的族群了。

★脾氣誰懂大夥上吧

▲CAMILLE 16 SOFT棕褐色光滑牛皮革中型手袋 NT$110,000 by CELINE by HEDI SLIMANE;披肩造型上衣 價格未定 by LOUIS VUITTON;黑色寬褲 NT$100,000 by DIOR;D-Sketch黑色科技布料拼接小牛皮運動鞋 NT$35,000 by DIOR;髮帶(領巾) 價格未定 by LOUIS VUITTON Ganpierc金色戒指 NT$11,900 by FERRAGAMO。

延續了16 SOFT托特包的線條,CELINE CAMILLE 16 SOFT更圓潤、更有型,流露出一派輕鬆優雅的氣質,然而觸摸時帶來的細緻牛皮手感,則突顯出品牌精緻的皮革工藝精髓,亮澤光感的外觀與宛如低調珠寶的旋轉鎖扣,是你無論什麼樣風格的穿著,都能毫無違和感的伴隨配搭。

★超頂放飛尊嘟假嘟

▲D-Journey Oblique緹花帆布中型包款 NT$140,000 by DIOR;黑色拉鍊連帽外套 NT$59,800 by BALENCIAGA;寬鬆運動長褲 NT$56,000 by BALENCIAGA。

想要顧及時髦又隨興的風格?DIOR D-Journey可以達成你如此的企圖心。有別於大部分包款的硬挺線條,D-Journey的柔軟流暢輪廓給予的是一種無拘無束的自由,在品牌經典的Dior Oblique緹花帆布襯托下,背上它就是假期的開始,就是一種放飛的心情啊!

