犀利愛情觀引網友狂讚！薔薔：麵包要大於愛情　另一半偷吃就讓他滾





▲薔薔犀利愛情觀讓萬名網友點讚。（圖／翻攝自小紅書/林嘉凌 薔薔，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

林嘉凌（薔薔）進駐《小紅書》，她犀利的發言吸引不少粉絲跟隨，尤其是她的感情觀更是被網友點頭稱是。日前她就發表自己的愛情觀，她說道：你沒有愛情，你死不了；但是沒有麵包，你會死，麵包絕對會為你帶來光芒。

薔薔聊到，不少女生一談戀愛就喜歡依附在男生之下，她也喊話女生，當妳受限於另一半之下，妳少了個性和價值，男生反而會覺得你一點魅力都沒有，新鮮感一過，你就很容易被淘汰，而當你被淘汰以後，因為你依附他人太久，沒有謀生能力，後果可想而知。

她提醒大家，女生別總是愛情第一，應該是麵包重於愛情，妳可以擁有一塊很大的麵包，讓另一半為你而吸引，當你隨時覺得不對，都有底氣可以抽身，一個女生要清楚自己的價值，你也要男生來栽培、灌溉你。

她也分享自己找另一半的條件是「雙向奔赴」，在未來的道路上可以共同前進和成長，兩人一起是一加一大於二的，她認為現代人把感情篩選的條件訂的太低了，不少人認為挑選另一半的條件是不偷吃，這是因為女生太沒自信了，把不偷吃當成條件，而不偷吃本來就是應該的，你應該把光芒放在自己身上，如果對方偷吃就讓他滾，還怕遇不到更好的人嗎？