《難哄》章若楠私服鞋款收藏有哪些？　NB610、Salomon都很好入手

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Netflix陸劇《難哄》開播後討論度飆高，當中飾演女主角溫以凡的章若楠，不論是她戲裡戲外的穿搭都勾起粉絲的好奇心，今天要來帶大家看的正是章若楠私服的鞋款收藏清單！

Netflix陸劇《難哄》由章若楠、白敬亭主演，兩人分別飾演女主角溫以凡、男主角桑延，上演了一齣暗戀神劇，劇中章若楠愈發成熟的女神級美貌，一甩以往的青澀甜美，替她圈了許多新粉，不論是在戲裡戲外「章若楠穿什麼？」已成為了新的話題，今天我們就從章若楠的私服穿搭裡，一窺她的鞋款收藏清單！

《難哄》章若楠私服鞋款收藏

Salomon XT QUEST



章若楠私下傾向休閒風格，鞋履也多選擇舒適的球鞋，像這雙由戶外品牌Salomon推出的XT QUEST，便是改良設計自經典越野鞋，並加入了現代風格的設計，獲得年輕世代的喜愛，卓越的機能性和潮流外型，能同時適應險峻地形和普通日常，讓章若楠愛不釋手，甚至入手不只一雙。

New Balance 610

看來章若楠也著迷於復古球鞋的魅力之中，在她的私服中編輯發現了另一款出自New Balance的610鞋型，這款球鞋以Y2K風格為靈感、為千禧世代量身打造，運用復古色調的麂皮與網布材質拼接，還有延伸到鞋頭的鞋帶作為特色。

Bottega Veneta Orbit運動鞋

對於精品的球鞋章若楠亦有涉略，她收藏了引爆話題的Bottega Veneta Orbit運動鞋，在海莉比伯（Hailey Bieber）等名人的示範下，此雙洋溢90年代風格的鞋款，在推出後馬上成為熱門單品。

Acne Studio魔鬼氈運動鞋



Acne Studio推出的魔鬼氈運動鞋是品牌多年的熱賣鞋款，採用80年代的網球訓練鞋結構打造，在鞋跟點綴Acne Studio標誌的方塊臉圖案，外型簡約好搭配，穿脫起來又特別方便，難怪在章若楠的私服中出鏡率這麼高！

adidas Gazelle Bold運動休閒鞋

人腳一雙的adidas T-Toe系列有非常多的選項，其中章若楠選擇的是Gazelle Bold鞋型，加厚鞋底更符合女孩們悄悄增高、修飾美腿的需求。

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