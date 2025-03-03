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米蘭直擊／Maison Margiela x GM三度聯名！20款新作、四角縫線金屬墨鏡

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記者鮑璿安／米蘭報導

每每發表聯名都掀起話題的Maison Margiela x Gentle Monster，將於3月6日正式帶來第三次聯名系列，《ET FASHION》此次在米蘭搶先直擊新品，20款單品融入未來科技感、標誌性的四角縫線，完全被燒好燒滿！

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Maison Margiela x Gentle Monster聯名系列快閃空間選址於米蘭的時尚概念店10 Corso Como登場 。（圖／品牌提供）

Maison Margiela x Gentle Monster聯名系列快閃空間選址於米蘭的時尚概念店10 Corso Como登場，會場佈置上也充滿亮點，由Maison Margiela服飾細節延伸而來的布料，精彩解構成為巨大的裝飾作品，並融合固態金屬元素，在空間中旋轉產生流動美感，豐富感官體驗，也呼應本季新品古典與未來主義之作。

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Maison Margiela x Gentle Monster將於3月6日正式帶來第三次聯名系列 。（圖／品牌提供）

▲▼GM 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲《ET FASHION》此次在米蘭搶先直擊新品，多達20款單品融入未來科技感、標誌性的四角縫線 。（圖／記者鮑璿安攝）

目光聚焦於三度聯名商品，數量共計20款，包括8款太陽眼鏡和12款光學眼鏡，色系上延續科技感打造銀色和綠色的金屬材質單品，另也融入首度登場的紅色調。主打款MM201 融入金屬護目鏡效果，打破既有的眼鏡概念，將寬版廓形延伸到兩側，點綴靈魂元素四角縫線；MM219則是將鏡腿末端加長到耳下，如同是攜帶式珠寶，建構出時髦氣息。搭配眼鏡的收納包也是不少粉絲入手聯名的理由之一，靈感來自Maison Margiela 經典手袋 Glam Slam，出自前任創意總監John Galliano 之手，具備先鋒設計輪廓，也是品牌愛好者不可忽視的焦點。

看更多話題聯名

New Balance 於2008 年首次登場的993 Made in U.S.A 是不少鞋迷心目中的經典鞋履，而今品牌與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993，注入極簡設計感混合蘑菇棕色自然色調，灰色麂皮鞋面與透氣網布形成標誌性異材質碰撞，鞋款搭載 ABZORB DTS 緩震技術與優化中底結構，兼具舒適性與耐用性。而聯名之作也擁有特殊的銀色反光鞋舌、後跟與鞋墊上的 JJJJound 品牌標誌，以及定制鞋盒設計，均細膩展現聯名細節，完美平衡經典與當代美學。

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款聯名。（圖／品牌提供）

▲New Balance 與知名設計品牌 JJJJound帶來聯名款式993。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Maison Margiela, Gentle Monster, 眼鏡, 米蘭, 聯名, 新品

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