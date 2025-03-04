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韓妞最愛美白開賣！曾沛慈：保養可以懶但用量絕不要吝嗇

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▲▼曾沛慈保養祕訣。（圖／品牌提供）

▲曾沛慈本人膚質好到會發光。（圖／品牌提供、翻攝自FB/曾沛慈）

記者曾怡嘉／台北報導

韓系醫美保養AHC今（4日）邀請三金女神曾沛慈站台，獨家分享自己的亮白小祕密，2008年出道至今她的臉蛋幾乎看不出歲月痕跡，本人肌膚狀態更是亮到破表，她謙虛分享自己使用保養品都會查成分表，找到可信賴的品牌，肌膚交給專業就不會錯！

曾沛慈也分享自己的保養秘訣，第一就是要保持心情愉悅，只要心情好，人的狀態就會好，再來活著就要動，必須安排適合自己的運動，千萬不要跟風，最重要的是自己能否負荷的了，再來保養她相信專業，以前也曾愛自己塗塗抹抹，到最後連洗臉都會痛，後來開始尋求專業品牌，保養用最精簡的步驟，換來最有感的護膚效果。

▲▼曾沛慈保養祕訣。（圖／品牌提供）

▲AHC 超秒晶透榖胱甘肽系列。

沛慈笑稱自己很愛睡覺，睡醒後保養這方面也追求快速解決，像是配方單純簡單，成分精準有效，這樣用起來也會很安心，她分享自己在家使用AHC淡斑精華，除了臉部、脖子，甚至連手腳都會擦，她更調侃自己雖然保養算懶，但是用量可是絕不吝嗇。她也喊話希望今年能推出新專輯，很期待以歌手身分和粉絲們見面。

#同場加映

▲▼曾沛慈保養祕訣。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 白皇后光蘊透白霜&白皇后光蘊透白精萃。

不只是AHC，歐舒丹「白皇后光蘊透白系列」將核心成分繡線菊萃取濃度再提升，來自普羅旺斯德隆地區的「光之花」繡線菊蘊含天然水楊酸，可以促進表皮細胞更新，強大的三重阻黑機制，將肌膚變黑的因素一網打盡，掃黑效果更全方位。

關鍵字：

曾沛慈, AHC, 韓系保養, 三金女神, 保養心得

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