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難聞體味到底從哪來？5大細節盤點怪味出現原因

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

現代人對於味道很敏感，人人都希望可以散發好的香氣，但其實通常汗水是沒有味道的，在接觸空氣之後，才會與細菌發生反應，導致難聞的氣息，以下就盤點5種容易出現的怪味，讓你從根源盤點異味來源。

體味,氣味,LIP,保養,Kiehl’s。（圖／品牌提供）

1. 經期異味

每到生理期，總有不少女性受氣味所困擾，但其實經血本身只有淡淡的鐵鏽味，只是當經血與空氣接觸後會開始氧化，再混合汗水、分泌物，就容易產生悶臭味，加上生理期期間私密處pH值較高，壞菌容易增生，異味可能更加明顯。

2. 運動後汗味

運動完後總覺得身上氣味特別明顯，其實，汗水本身沒有味道，但當汗水混合皮脂、細菌分解後，肌膚好壞菌失衡下，就會容易產生氣味，特別是腋下、私密處、大腿內側，這些部位汗腺密集，氣味會更明顯。

3. 私密處悶熱異味

坐太久、濕氣重也是關鍵，久坐或天氣悶熱時，私密處透氣性變差，不僅容易出汗，加上分泌物堆積，會形成類似潮濕衣物未乾的悶臭味，甚至可能產生輕微霉味。

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4. 飲食影響體味

食物中的含硫化合物，如蔥蒜、咖啡因、酒精，會影響汗水和體液的氣味，這些食物經過人體消化後， 會從毛細孔中產生強烈的味道，就像有些人吃完大蒜，隔天可能會發現流汗時帶有微微蒜味。

5. 胸部 & 私密處的「特殊體味」

乳暈、腋下、私密處有大汗腺、小汗腺，這些部位的汗水不只含水分，還有較多的皮脂，當這些成分與壞菌作用時，就可能產生獨特的體味，特別是長時間穿著緊身衣物時會更明顯!如果沒有適時解決，嚴重時也會造成肌膚悶癢不適。

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關鍵字：

體味, 氣味, LIP, 保養, Kiehl’s

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