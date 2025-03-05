試開箱／「釉光肌」成底妝新趨勢！打亮餅、水光棒讓膚色更透明

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

肌膚散發光澤是近年很重要的底妝趨勢，甚至更以「釉光肌」一詞，來形容臉蛋光滑細緻無毛孔同時又散發水光感的妝效，除了具有光感的底妝，像是打亮餅、水光棒等產品，也能加持創造這種妝感，最下就分享多款單品，立刻跟上流行趨勢。

＃DIOR 超完美持久亮采餅，6g、售價2200元



全球彩妝創意形象總監Peter Philips以當前彩妝流行，全新研發6款超完美持久亮采餅，3顆珠光、2顆霓光、1顆聚光，其中，珠光粉質細膩低調，是人人都很容易上手的單品，霓光比起珠光閃耀度更強，首推「#05 冰透藍」色選，透過較強的閃粉粒子能夠校正肌膚蠟黃偏光，更可以呈現出與紫色不同的透明光感，使用在兩頰或是T字部位，能夠更顯妝容乾淨輕透，是絕對要Pick的單品。

＃LUNASOL 晶巧清透柔光棒，售價1650元

水光棒可不是韓系彩妝的專利，LUNASOL在1月中全新上市的晶巧清透柔光棒，其細緻閃耀的質地，讓人一用就驚艷，密度極高的大顆珠光可以呈現出波光粼粼的肌膚質感，橄欖油、荷荷芭油、甜杏仁油、狗牙薔薇果油、角鯊烷的高保濕水光膜，更能讓肌膚散發宛如水潤的「釉光」氛圍，美到極致。

＃伊麗莎白雅頓 時空彈力塑顏粉底霜，售價1900元

想讓肌膚擁有爆水質感，伊麗莎白雅頓發表時空彈力塑顏粉底霜，裡面添加高效分子釘科技，帶妝同時可以加強肌膚抗老，獨特柔焦成分搭配礦物複合物，能夠輕鬆修飾肌膚瑕疵問題，一抹就可以迅速保濕潤澤，4種不同色選不管是白皙或是健康膚色，都可以擁有專屬自己的細緻光采。