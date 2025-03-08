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無法一口咬下的大滿足！台北6間超夯美式漢堡店　周末直接衝

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文／MENU美食誌

肉汁噴發，層層堆疊的口感，無法一口咬下的份量感。小編為你送上台北超夯六間美式漢堡名單，這周末就跟朋友一起衝吧！

Hooters 美式餐廳
台北市信義區

主打經典辣雞翅與熱鬧美式氛圍，由Hooters Girl提供活力服務，可以看辣妹搖呼拉圈，並播放運動賽事，是適合派對與聚會的場所，餐點多樣，包括漢堡、炸物與啤酒，享受道地美式風情。

▲Hooters 美式餐廳。（圖／美食客林琦琦提供）

Purrson Bistro 呼嚕小酒館
台北市文山區

在貓空山腳下的歐式鄉村風格餐酒館！食物、調酒份量很夠好吃好拍，不收服務費！也是親子及寵物友善餐酒館，約會或是聚會都超適合，另外他們也有包場服務。必點丹麥起司三重奏重磅牛肉菠蘿堡，甜酥脆香氣十足菠蘿漢堡皮夾滿滿料，份量超厚實無法一口咬下，整層濃郁起司搭配肉汁滿滿厚實牛肉排，中間還有新鮮爽口番茄、洋蔥增添清爽解膩感！另外還有附酥脆薯條、新鮮生菜！整體浮誇好拍美味可以吃很飽。

▲Purrson Bistro 呼嚕小酒館。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

察爾斯廚房 Charles’ Kitchen
台北市北投區

主打手工漢堡，選用新鮮食材與自製醬料，提供經典牛肉漢堡與多樣配菜，口味純正。店內環境舒適，強調健康與手工製作理念，適合喜愛原汁原味美式漢堡的顧客。

▲察爾斯廚房 Charles’ Kitchen。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

Uncle Laymen 雷蒙叔叔
台北市中山區

開業13年知名美式餐廳重新裝潢開幕囉！走一個美式復古摩登感，寬敞舒適的沙發，牆上掛復古美式照片，座位還有分成前後分區，有提供包場服務！餐點品項超多樣，從漢堡、義大利麵、燉飯、開胃菜到奶昔、聖代香蕉船都有！最驚艷必點巨無霸漢堡，高達30公分的超巨巨巨漢堡，浮誇大，每桌都有點！！視覺效果驚人肉汁滿滿，夾層的超大厚實雞腿排肉質也是軟嫩不柴香氣十足，層層堆疊的生菜清脆爽口，搭配起來肉香濃厚不膩口還有大胃王比賽可以參加！現在店內還有一些優惠活動可參加。

▲Uncle Laymen 雷蒙叔叔。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

Takeout burger&cafe
台北市內湖區

主打外帶漢堡，食材優質、口味多樣，適合忙碌上班族與外帶族群。提供現煎牛肉漢堡與多種配餐，還有精品咖啡，結合速食與咖啡文化，方便又美味。

▲Takeout burger&cafe。（圖／美食客林琦琦提供）

Burnt Burger Social Club
台北市信義區

專注炭烤漢堡，強調煙燻風味，選用新鮮牛肉與特製醬料，口感層次豐富。店內風格工業感十足，並提供精選啤酒，是喜愛重口味美式漢堡與社交聚會的好去處。

▲Burnt Burger Social Club。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

延伸閱讀

台北大安區超人氣特色餐酒館推薦，這六間必收藏！這週末就揪團去這裡HIGH吧！

台中週末好去處！六間新社超難訂位景觀餐廳

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台北, 美式漢堡

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