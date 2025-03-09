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板橋府中商圈擁「新北西門町」之稱　在地人美食口袋名單通通集合

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文／MENU美食誌

擁有新北西門町之稱的板橋府中商圈美食林立，隱藏在巷弄內的美食、網美必打卡的早午餐，和聚餐熱門的吃到飽餐廳，通通集合在這裡。

朝食午宴Just Brunch
東門街22號

裝潢為純白質感色系，主打輕日式定食的早午餐，也有供應下午茶和各種飲品，推薦午宴甜心派對、明太子海鮮歐包、熊熊珍珠拿鐵和義式香料烤雞早午餐。

▲朝食午宴主打輕日式定食的早午餐。（圖／美食客小伍提供）

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 板橋府中店
館前東路26號2樓

店內排餐共有14種選擇，可享自助吧無限吃，不僅菜色選擇多元，還會不定時更換菜色，推薦澳洲頂級菲力牛排、熊熊奶茶、牛室珍珠鮮奶茶。

▲牛室炙燒牛排。（圖／美食客doongeeeeeeat提供）

Merci vielle
府中路50號2樓

藏身在市場巷弄二樓裡的老宅咖啡館，充滿著迷人的復古氛圍，以手沖和特調咖啡為主、輕食甜點為輔，推薦紅豆丹麥吐司、碧螺春生乳酪和焦糖布丁。

▲Merci vielle藏身在市場巷弄二樓裡的老宅咖啡館。（圖／美食客玉晴提供）

早喚 Morning Call
民權路202巷8弄6號

提供各式各樣的早午餐，精選當地最新鮮的食材，是一間蔬食友善餐廳，推薦泰式卡滋厚丹麥、薯餅蛋塔、滷排骨蔬食漢堡排、法式蘿勒鮪魚特餐和鹹豬肉蛋餅。

▲早喚 Morning Call是一間蔬食友善餐廳。（圖／美食客Klaire提供）

原素食府
府中路29-2號4樓

裝潢風格以簡約典雅的原木色調為主，提供百種以上的素食餐點，餐檯設計以一區一特色為主題，當令時蔬沙拉、私房菜餚、異國料理、現烤披薩應有盡有。

▲原素食府。（圖／美食客尋找友善餐廳提供）

L’idée Sweet 時甜
倉後街18號

有板橋最美韓風甜點店之稱的時甜，裝潢走韓系風格，主打減糖配方，推薦栗子甜薯生乳捲、水果法式千層蛋糕、綠葡萄伯爵茶法式千層和蘋果玫瑰水果茶。

▲時甜有板橋最美韓風甜點店之稱。（圖／美食客yiting0126提供）

延伸閱讀

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 新北, 板橋, 府中商圈, 美食

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