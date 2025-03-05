敏感肌怎麼挑防曬？醫師：挑選成分單純、清爽質地降低肌膚負擔

▲敏感肌更應慎選防曬乳。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／Pexels

做好防曬，能有效避免曬黑、曬老，但是敏感肌膚該怎麼挑選防曬品呢？聽聽皮膚科醫師曾德朋教你4個原則，這樣挑就不怕出錯！

#添加保濕修護成分

敏感肌最怕層疊，容易使肌膚泛紅不適，想要保濕、防曬一步到位，建議挑選添加保濕修護成分的防曬，像是神經醯胺、菸鹼醯胺、玻尿酸成分都能幫助減少保養步驟、降低肌膚負擔。

#質地清爽不黏膩

建議挑選不致粉刺配方，質地清爽不會使肌膚泛油光，尤其適合台灣悶熱天氣。

#有效抵禦長波UVA和UVB

購買建議可以檢視一下瓶身標示，包括SPF係數、PA+的符號，標示完全且挑選適合自己生活型態的防曬產品，才能真正預防曬傷、曬黑和曬老。

#成分單純溫和

敏感肌最害怕成分複雜的產品，塗抹後使肌膚不適機會更大，因此防曬的成分尤其重要，應挑選無添加香精、酒精、Paraben類防腐劑為佳。

▲除了塗抹防曬乳，物理型防曬也要做足。

除了以上挑選原則，敏感肌膚對於防曬的一次困擾，也讓皮膚科醫師一次為你解答。

Q.使用有防曬係數的底妝、隔離霜，就不需要使用防曬乳？

A：底妝產品的防曬係數通常不足以完整保護，建議額外使用能抵禦常波UVA和UVB的防曬產品。

Q.防曬乳可以取代妝前乳及妝前隔離霜的功用嗎？

A：建議選用質地清爽、含有保濕成分修護的防曬產品，直接為肌膚做好妝前保濕打底，進而簡化妝前保養步驟。

Q.高係數防曬又黏又油，為了防護只能硬擦？

A：黏膩的防曬容易造成毛孔阻塞，進而引起痘痘粉刺，建議挑選質地清爽的防曬才能降低肌膚負擔，且不影響後續上妝。