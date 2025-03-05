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彩妝師教「5D上妝法」像穿肌膚訂製馬甲！臉蛋該澎澎、該瘦瘦超上鏡

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記者李薇／台北報導、攝影

每個人都希望擁有上鏡的小臉，除了瘦身減肥之外，彩妝也是很重要的關鍵，可以迅速達到該澎潤的地方飽滿、該消下去的肥肉隱藏，彩妝師風繡絨就分享「5D上妝法」，不僅可以讓肌膚瞬間立體，更能讓臉瞬間小一半。

【5D上妝法】

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

STEP 1：用刷子沾取粉底液，從眼下到太陽穴先寫出「5」最上面的橫槓

STEP 2：然後將後面的筆畫沿著鼻翼、唇周畫出「5」的下半部曲線

STEP 3：接著使用刷子乾淨的一面，將底妝往臉部向下45度角推開，製造出自然的漸層效果，讓顴骨、法令紋附近會是粉底最多、最亮的地方。

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

STEP 4：外出補妝就可以搭配氣墊粉餅隨時補充，增加臉部肌膚妝容的完整度。

Tips：在粉底液的選擇上，如果想要使用立體5D上妝技巧，可以選擇比正常膚色白0.5至1個色號，更可以創造出較明顯的立體塑型。

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

不是靠厚粉，而是以光遮瑕，ARMANI BEAUTY在品牌25周年之際，推出全新高訂完美絲絨水慕斯PRO，延續一貫的靈魂，將秀場高級訂製服帶進彩妝之中，「我的底妝就要像我用的布料，質感要是最好的」Giorgio Armani曾這樣說過，所以，這次的粉底液就是以最頂級的絲絨為靈感，所研發出來，而且科技更是比擬高訂服的「初胚設計」馬甲，必須要用起來最合身、最貼膚，才能展現出得天獨厚的美貌。

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

因此，高訂完美絲絨水慕斯PRO不是延續過去的紅標或是藍標粉底，而是全新質地妝效的底妝，運魚極限鎖妝織網可以擁有3倍持妝的效果，抗水抗汗，智慧光感無瑕粒子更能達到5D光影塑形，讓肌膚展現出立體、無粉感的自然妝效，更添加紅沒藥醇、B3配方，上妝同時呵護美肌。

5D上妝法,ARMANI BEAUTY,粉底液,修容,迪奧,dior,風繡絨,彩妝。（圖／記者李薇攝）

讓臉部立體，修容也是很好的選擇，迪奧也上市全新超完美持久修容餅，美拉德棕色皮革設計的籐格紋粉盒，粉底蘊藏95%天然來源成分，包含：玻尿酸精華、維他命C衍生物，可以打造極致貼膚的修容效果，兩種完美色選不管是白皙膚色或是健康膚色，都可以擁有最適合的小臉效果。

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5D上妝法, ARMANI BEAUTY, 粉底液, 修容, 迪奧, dior, 風繡絨, 彩妝

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