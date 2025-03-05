fb ig video ETtoday search mobile

一抹告肌膚壞情緒！「3款穩膚保養」推薦　醫美術後也能安心用

>

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲當膚況不穩定時，挑選適合保養品尤其重要。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春季肌膚容易受季節環境變化、壓力或是飲食作息影響，膚況變得敏感不穩定，乾燥、泛紅、粗糙，甚至長出惱人痘痘，這時快拿出穩膚法寶來幫忙，有效安撫肌膚鬧情緒，就連醫美術後也能安心使用。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲FANCL 全能安撫修護面膜，21mL╳6片，1,100元。

專為乾燥泛紅、敏感、粗糙、易長痘等不穩膚質研發，以超密貼面膜材質承載3種植物舒緩精華與獨特的「潤膚保濕薄膜配方」，即刻補濕、長效潤澤，同時安撫肌膚不適，並強健肌膚防禦力，調理穩定細緻膚質。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita 肌安平衡修護乳，40ml，1,580元。

結合適應原植物灰毛豆、橄欖萃取角鯊烷、甘草萃取與橙花花水，溫和舒緩乾燥、泛紅、搔癢等肌膚不適，穩定失衡膚況、加強保濕柔潤，不僅適合敏弱肌，亦適用於醫美術後、孕婦、男士刮鬍後，或搭配刺激性護膚產品，都是安心絕配。

▲▼穩膚保養。（圖／品牌提供）

▲Minois 溫和乳霜，100ml，950元。

添加高比例橙花花水、有機金盞花萃取、有機乳木果油，有效滋潤肌膚，舒緩乾燥與泛紅不適；有機甜杏仁油富含維生素 A、B、D、E，有效柔嫩並舒緩敏感，手部敏感時也能當作護手霜使用。

關鍵字：

肌膚保養, 春季護膚, 安撫肌膚, 膚況不穩, 修護產品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 別讓防曬白做工！皮膚科醫師教你防曬前中後「這樣做」 秀智瘦13kg、玄彬前女友甩20kg　盤5韓星地瓜餐＋4類人不宜 抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人 你熬的不只是夜！熬夜對健康的「5個危害」真要命 台牌片狀面膜超好用！3款神級面膜必買　敏感肌、乾肌、痘肌一敷秒愛上 IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面