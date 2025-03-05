一抹告肌膚壞情緒！「3款穩膚保養」推薦　醫美術後也能安心用

▲當膚況不穩定時，挑選適合保養品尤其重要。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春季肌膚容易受季節環境變化、壓力或是飲食作息影響，膚況變得敏感不穩定，乾燥、泛紅、粗糙，甚至長出惱人痘痘，這時快拿出穩膚法寶來幫忙，有效安撫肌膚鬧情緒，就連醫美術後也能安心使用。

▲FANCL 全能安撫修護面膜，21mL╳6片，1,100元。

專為乾燥泛紅、敏感、粗糙、易長痘等不穩膚質研發，以超密貼面膜材質承載3種植物舒緩精華與獨特的「潤膚保濕薄膜配方」，即刻補濕、長效潤澤，同時安撫肌膚不適，並強健肌膚防禦力，調理穩定細緻膚質。

▲Melvita 肌安平衡修護乳，40ml，1,580元。

結合適應原植物灰毛豆、橄欖萃取角鯊烷、甘草萃取與橙花花水，溫和舒緩乾燥、泛紅、搔癢等肌膚不適，穩定失衡膚況、加強保濕柔潤，不僅適合敏弱肌，亦適用於醫美術後、孕婦、男士刮鬍後，或搭配刺激性護膚產品，都是安心絕配。

▲Minois 溫和乳霜，100ml，950元。

添加高比例橙花花水、有機金盞花萃取、有機乳木果油，有效滋潤肌膚，舒緩乾燥與泛紅不適；有機甜杏仁油富含維生素 A、B、D、E，有效柔嫩並舒緩敏感，手部敏感時也能當作護手霜使用。