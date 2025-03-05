fb ig video ETtoday search mobile

日本名醫傳授「733睡眠減重法」　教你睡出易瘦體質

>

▲▼日本名醫傳授「733睡眠減重法」 。（圖／Unsplash）

▲睡眠時間過多或過少都不好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

過年大吃大喝上升的體重，還是沒減下來嗎？營養師高敏敏分享，如果想減肥又不想運動，不妨試試日本減重名醫佐藤桂子提出的睡覺減肥法，只要掌握733原則就能睡出易瘦體質，今天晚上就來試試看！

#每天睡滿7小時

睡眠少於3小時或睡超過10小時都會影響代謝，而充足的睡眠可延長深層睡眠的時間 ，幫助正常分泌生長激素。

#前3小時不要醒

入睡後的前3小時的深層睡眠較多，這時生理機能運轉最有效率，相對的代謝速度也會最快。

#3點前要熟睡

凌晨3點之前是瘦體素分泌最多的時間段，如果這時間進入深層睡眠，可以更有效提高代謝。

▲▼日本名醫傳授「733睡眠減重法」 。（圖／Unsplash）

▲香蕉富含鎂，有效放鬆肌肉。

除了遵循睡覺法則，營養師高敏敏再加碼奉上幫助睡眠的食材，讓你輕鬆一覺到天亮。

1.鈣質：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜

鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，同時還有穩定神經、放鬆肌肉、避免半夜抽筋的功效。

2.礦物質鎂：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜

可提升褪黑激素分泌、降低皮質醇、放鬆肌肉，每天攝取足夠的鎂還能幫助血管放鬆、降低血壓。

3.色胺酸：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，補充色胺酸後會先組成血清素可以幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素來幫助睡眠。

▲▼日本名醫傳授「733睡眠減重法」 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

另外營養師也提醒3樣東西會影響睡眠要留意，像是酒精會抑制副交感神經活動，導致睡不好；精製糖會讓血糖起伏大，容易降低自律神經的穩定性；過量的咖啡因會刺激交感神經，易導致焦慮、緊張。

關鍵字：

減肥, 睡眠, 營養, 食材, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金門被大霧封鎖！滯留旅客「搭軍機回台」　開心喊：人生第一次

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

Lisa跑趴造型竟像昆蟲　網友嘆「該換髮型師了」

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

60歲李若彤頭髮又黑又濃　「獨家養髮食譜」一次教會你

先看到人臉還是蛋殼？測試最深層真實的自己 別讓防曬白做工！皮膚科醫師教你防曬前中後「這樣做」 秀智瘦13kg、玄彬前女友甩20kg　盤5韓星地瓜餐＋4類人不宜 抗壓性極強的三大星座！TOP 1把吃苦當吃補　耐心毅力超乎常人 你熬的不只是夜！熬夜對健康的「5個危害」真要命 台牌片狀面膜超好用！3款神級面膜必買　敏感肌、乾肌、痘肌一敷秒愛上 IU白背心配珠寶美翻　驚喜合體「臉蛋天才」車銀優

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面