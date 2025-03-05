日本名醫傳授「733睡眠減重法」　教你睡出易瘦體質

▲睡眠時間過多或過少都不好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

過年大吃大喝上升的體重，還是沒減下來嗎？營養師高敏敏分享，如果想減肥又不想運動，不妨試試日本減重名醫佐藤桂子提出的睡覺減肥法，只要掌握733原則就能睡出易瘦體質，今天晚上就來試試看！

#每天睡滿7小時

睡眠少於3小時或睡超過10小時都會影響代謝，而充足的睡眠可延長深層睡眠的時間 ，幫助正常分泌生長激素。

#前3小時不要醒

入睡後的前3小時的深層睡眠較多，這時生理機能運轉最有效率，相對的代謝速度也會最快。

#3點前要熟睡

凌晨3點之前是瘦體素分泌最多的時間段，如果這時間進入深層睡眠，可以更有效提高代謝。

▲香蕉富含鎂，有效放鬆肌肉。

除了遵循睡覺法則，營養師高敏敏再加碼奉上幫助睡眠的食材，讓你輕鬆一覺到天亮。

1.鈣質：小魚乾、豆干、黑芝麻、莧菜

鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，同時還有穩定神經、放鬆肌肉、避免半夜抽筋的功效。

2.礦物質鎂：黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜

可提升褪黑激素分泌、降低皮質醇、放鬆肌肉，每天攝取足夠的鎂還能幫助血管放鬆、降低血壓。

3.色胺酸：牛奶、水煮蛋、雞胸肉、蝦米

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，補充色胺酸後會先組成血清素可以幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素來幫助睡眠。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

另外營養師也提醒3樣東西會影響睡眠要留意，像是酒精會抑制副交感神經活動，導致睡不好；精製糖會讓血糖起伏大，容易降低自律神經的穩定性；過量的咖啡因會刺激交感神經，易導致焦慮、緊張。