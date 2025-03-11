RICHARD MILLE施展「煉金術」　Quartz TPT®石英纖維與K金完美交織

▲RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

以革新設計、卓越工藝著稱的瑞士製錶先鋒RICHARD MILLE，持續探索嶄新高科技材質，為收藏家帶來滿滿驚喜。旗下RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶繼2021年發表金屬陶瓷材質的RM 74-01自動上鍊陀飛輪腕錶、RM 74-02的Gold Carbon TPT®金箔碳纖維款，今年再發表新款RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款，宛如施展「煉金術」，將Quartz TPT®石英纖維與K金完美交織，為RICHARD MILLE專屬的製錶材質，體現了品牌「以創新喚醒感官體驗」的核心理念。





▲RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款搭配鍊帶流露摩登氣息。

RICHARD MILLE視每一款腕錶為藝術品般悉心雕琢，結合革新技術與雋永美學，最新力作RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款完美呼應品牌精神，將金箔融入高科技材質Quartz TPT®石英纖維之中，開創了嶄新的設計方向。此獨特材質由RICHARD MILLE與瑞士複合材料專家North Thin Ply Technology公司歷經數年共同研發而成，製成相當複雜，將超薄石英纖維層層堆疊，再將22K 5N紅金薄層巧妙嵌入其中，在6巴的壓力下加熱至120°C後成型，成為具精緻紋理且堅韌的複合材質，金質溫潤的光芒從半透明石英中閃爍，展現優雅魅力。

▲RICHARD MILLE與瑞士複合材料專家North Thin Ply Technology公司共同研發Quartz TPT®石英纖維與K金永恆交織的技術。





▲22K 5N紅金薄層精嵌入半透明石英，閃爍迷人光芒。

RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶不僅閃耀Gold Quartz TPT®金箔石英纖維材質散發的迷人光芒，也擁有工藝與美感兼具的優質內在，搭載RICHARD MILLE自製自動上鍊陀飛輪CRMT5機芯，底板和橋板分別採用18K 5N紅金和18K 3N黃金打造，而從透明底蓋可欣賞鏤空設計的機芯，結構複雜且頗具立體美感，搭載以紅金和鉑金製成的可變幾何結構自動盤為錶款上鍊，並透過精密嚙合的漸開線齒輪傳輸確保50小時動力儲存，而精心雕琢的扇形邊緣倒角刻度圈也凸顯品牌對於細節的講究，力求極致完美。

▲從RICHARD MILLE RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款的錶背，可欣賞CRMT5機芯。

RICHARD MILLE RM 74-02自動上鍊陀飛輪腕錶有Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款加入後，連同早先發表的RM 74-01金屬陶瓷材質、RM 74-02 Gold Carbon TPT®金箔碳纖維款，陣容更趨完整，收藏家可依色系、材質喜好挑選心儀之作，感受技術與藝術結合的完美結晶。





▲RM 74自動上鍊陀飛輪腕錶系列陣容完整，款式包括RM 74-01金屬陶瓷材質款（左）、RM 74-02 Gold Quartz TPT®金箔石英纖維款（上）與RM 74-02 Gold Carbon TPT®金箔碳纖維款。