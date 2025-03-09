忽晴忽雨春季鞋款推薦　華麗吊燈變性感高跟鞋、BV復古籃球鞋一抹紅吸睛

▲鞋跟靈感源自華麗吊燈的BELLAROSE，NT$148,300。（美之心提供）



圖文／鏡週刊

鞋子，在我們整體造型的最下面，是容易被忽略的配件，也是不容易被看見的視線範圍；但必須知道的是，一雙好的鞋子能帶妳上天堂，只要穿上不合穿的鞋，整天都會是烏雲密布的不舒服。

總是忽晴忽雨、乍暖還寒的春季，心情難免受到天氣影響，這時候一雙能讓自己舒心、開心的鞋子更是至關重要，無論是日常的舒適休閒鞋，或是必須令人驚豔的高跟鞋，本篇文章已為妳篩選過濾，只需照著圖鑑買就是！

走進童話裡

女孩們從小是自童話故事開啟對這個世界的認識，故事中的浪漫與美好、艱辛與深刻，都有男女主角為我們擋著、承受著；Christian Louboutin先生保留了所有的美好，幻化成女人腳上夢幻的高跟鞋，讓每個女孩都能有被寵愛的公主夢，在穿上高跟鞋的那一刻，已然是自己世界中的小公主。以透明烏干紗打造的「BELLE AND JEWELS」，有著璀璨珠寶腳鍊閃耀於腳踝處；鞋跟靈感源自華麗吊燈的BELLAROSE，是品牌有史以來最具挑戰性與複雜度的設計；耗時3個小時純手工鑲嵌水晶的KATE MAX ROSES STRASS，呼應了Louboutin先生的「真正的美麗與愛是來自內在」。

▲耗時3個小時純手工鑲嵌水晶的KATE MAX ROSES STRASS，NT$74,100。（美之心提供）

一抹吸睛紅

2025年春夏季節，BOTTEGA VENETA推出全新男女鞋履ELIOT系列，從1980年代的復古籃球鞋找尋靈感，採用中筒鞋型設計與輕盈的巴拿馬編織棉質帆布材質，搭配鞋底一道褪色卻鮮明可見的紅色小牛皮手繪線邊飾，以懷舊的運動風格和極具現代感的簡潔線條，展現對經典與創新的完美詮釋。

▲2025年春夏服裝發表會上，Model穿著ELIOT休閒鞋走秀，NT$31,500。（BOTTEGA VENETA提供）

▲BOTTEGA VENETA推出全新男女鞋履的ELIOT休閒鞋，NT$31,500。（BOTTEGA VENETA提供）

雛菊伴花路

今年春天，妳有Roger Vivier的小雛菊陪伴，一路生花啦！品牌今年春夏系列以巴黎春日（Un Air de Paris）為主軸，城市的點點滴滴都是創意總監Gherardo Felloni靈感來源，包括街角的咖啡館、古典的建築物、皇宮內的地板、餐廳內的藤椅，都成為設計細節；小雛菊成為這一季的新角色，休閒鞋Viv' on the Run全新登場，60歲生日的Belle Vivier系列則有限量款準備引爆貴婦圈搶購。

▲Roger Vivier 2025年春夏系列令人驚喜，Viv' on the Run銀白科技布料金屬皮革拼接白扣休閒鞋，是台灣、日本限定版本，NT$41,600。（迪生提供）

▲U Look 45 紅色漆亮皮繫帶高跟鞋，NT$32,400。（迪生提供）

奔向舞極限

將跑鞋及芭蕾舞平底鞋二合一，只有LOEWE有這樣的創意！進化版的Ballet Runner 2.0擁有品牌獨特的不對稱鞋頭設計，並結合70年代跑鞋的外形；其他改良細節包括鞋側的「L」字款、鞋舌壓印anagram標誌及延伸至鞋頭的升級版波浪形橡膠鞋底。此鞋款鞋身輕巧，具有柔軟的皮革襯裡及鞋墊，小牛皮鞋提上，點綴著注射成型的精美橡膠標誌；針對不同鞋款顏色，橡膠標誌有對比色或襯色配搭之別，每雙鞋款皆備有2套鞋帶以供配襯。

▲將跑鞋及芭蕾舞平底鞋二合一的LOEWE Ballet Runner 2.0，全新上市。（羅威提供）

▲Ballet Runner 2.0白色尼龍和小牛皮運動鞋。NT$26,000（羅威提供）

▲Ballet Runner 2.0的小牛皮鞋提上，點綴著注射成型的精美橡膠標誌。（羅威提供）

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