聯名球鞋買不完！甜酷代表PUMA黑色Kitty、NB 992聯名芝加哥潮牌強勢回歸

▲最新聯名球鞋來搶攻荷包。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

球鞋真的沒有買完的一天啦！除了經典款，最特別的聯名系列也來搶攻你的鞋櫃，不只有可愛爆擊的Converse湯姆貓與傑利鼠聯名，甜酷代表PUMA x Hello Kitty，還有街頭潮流的adidas Originals x OFFGOD聯名，每一款都好想要阿。

聯名球鞋推薦：PUMA Suede XL x HELLO KITTY

這次PUMA攜手全球超人氣角色Hello Kitty，推出Suede XL HELLO KITTY，讓復古魅力與可愛細節在腳下完美呈現。帶入甜蜜感滿滿的泡泡糖概念，以鮮明的視覺元素，喚起千禧時代的潮流記憶。

▲PUMA與Hello Kitty聯名。（圖／品牌提供）

Suede XL HELLO KITTY鞋款延續經典加厚設計鞋型，鞋面上低調Hello Kitty及愛心浮雕圖樣，結合細膩花卉樣式，讓每一步都充滿復古與俏皮；再搭配特製鞋帶採用黑白相間的圖騰，附上經典標誌性的蝴蝶結裝飾，鞋舌則壓印上Hello Kitty及PUMA的聯名LOGO，讓鞋款萌度大升級，展現滿滿細節誠意！

▲PUMA Suede XL HELLO KITTY鞋款／3,280元。（圖／品牌提供）

聯名球鞋推薦：Converse推湯姆貓與傑利鼠85週年聯名款

Converse攜手經典動畫IP湯姆貓與傑利鼠推出全新聯名系列，重現趣味經典。時逢湯姆貓與傑利鼠85週年之際， 將趣味動畫元素融入Converse經典鞋款中，演繹妙趣橫生的「貓鼠遊戲」。

▲Converse與湯姆貓與傑利鼠推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

特別版Chuck 70、Chuck Taylor All Stars以深受喜愛的湯姆貓與傑利鼠為靈感，鞋身點綴醒目的角色圖案，生動再現動畫中的經典場景，演繹搞怪趣味； T恤也印有湯姆貓與傑利鼠嬉戲圖案，誇張而妙趣的細節設計為產品注入全新魅力。

▲Converse x Tom and Jerry聯名高筒鞋／3,080 元。（圖／品牌提供）

▲Converse x Tom and Jerry聯名高筒鞋／2,480 元。（圖／品牌提供）

聯名球鞋推薦：New Balance x Joe Freshgoods聯名 992 “Aged Well”

New Balance再度聯手芝加哥潮流品牌Joe Freshgoods，推出全新Made in U.S.A. 992 “Aged Well” ，以復古風格重塑經典鞋型，正式宣告經典992系列強勢回歸，更延續了自2020年以來共創20雙聯名鞋款的輝煌歷程。

▲New Balance再度聯手芝加哥潮流品牌Joe Freshgoods。（圖／品牌提供）

“Aged Well” 992的設計靈感來自雙方的首度合作的“No Emotions Are Emotions” 992，透過褪色效果呈現歲月淬鍊的獨特質感。鞋身以淺粉色系麂皮鞋面與透氣網布，搭配五種漸層色彩，展現細膩層次感，反光N LOGO增添細節亮點，而後跟與鞋墊飾有Joe Freshgoods品牌標誌，加上聯名鞋墊與特製鞋盒，每個細節都顧到。

▲New Balance Made in U.S.A U992JG1鞋款／8,880元。（圖／品牌提供）

聯名球鞋推薦：adidas Originals OFFGOD聯名SUPERSTAR 82

adidas Originals攜手香港快媒體藝術家OFFGOD:TATE釋出雙方2025首款聯名系列，特別是這雙SUPERSTAR82，更是翻玩Z世代美學的代表！保留下經典的三葉草形象之餘，也將OFFGOD:TATE招牌的設計語言及拿手的3D列印技術等運用其中，也將SUPERSTAR貝殼頭本季「偏要出頭」無畏精神演繹得淋漓盡致。

▲adidas Originals x OFFGOD SUPERSTAR 82／5,290元。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals x OFFGOD SUPERSTAR 82／5,290元。（圖／品牌提供）

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