▲告別腰間贅肉！「莓果＋高密度營養飲食」輕鬆維持健康線條。（資料照／記者林東良攝）

記者王威智／綜合報導

隨著春夏的到來，能遮住肉肉的衣服布料越來越輕薄。為了維持窈窕的身體線條，最好趁現在透過飲食來消除多餘的脂肪。美國「營養研究基金會（NRF）」研發長喬爾‧傅爾曼指出，胰島素功能失調可能導致體脂肪堆積，尤其是腰間的贅肉。因此，調整飲食習慣和選擇健康的食物將有助於改善這一問題，讓我們在即將來臨的夏季展現最佳的自己。

1、莓果類水果的減重效用

喬爾‧傅爾曼在《終極減肥聖經》一書中提到，「胰島素的作用之一是將血糖轉變成脂肪囤積，並且抑制脂肪分解。」想要恢復胰島素敏感度，適度食用含有豐富多酚的莓果類水果（如：黑覆盆子莓、草莓、藍莓、蔓越莓）能有效避免體脂肪儲存。同時，這些水果還能維護心臟健康，減少低密度膽固醇（LDL）的氧化。

▲隨著春夏的到來，能遮住肉肉的衣服布料越來越輕薄，讓人們開始關注身體的線條 。（圖／記者王威智攝）

2、高密度營養飲食法

傅爾曼醫生還提倡「高密度營養」飲食法，鼓勵人們大量攝取正確的食物，以發揮身體的自癒能力，促進體重恢復正常。這種飲食方法的關鍵是攝取足夠的微量營養素，避免空熱量，讓人體自然斷除對不健康食物的渴望。

3、均衡飲食與充足睡眠

除了飲食外，均衡的生活習慣也非常重要。喬爾‧傅爾曼指出，除了攝取豐富的蔬菜和水果外，還需要充足的睡眠。睡眠不足會導致血糖增加，進而促進脂肪儲存，因此建議每天至少睡足7.5小時。

透過飲食調整和均衡的生活習慣，能幫助消除腰間的贅肉，還能維護整體健康。傅爾曼醫生的高密度營養飲食法和莓果類水果的減重效用，為我們提供了實用的健康減重方法。