網熱議「側睡」讓法令紋變深　習慣難改3招減少錯誤睡姿老更快

▲Jessica。（圖／取自Jessica IG）

圖文／CTWANT

你有沒有發現，每天照鏡子時，某一側的法令紋好像特別明顯？如果你是側睡派，那真的要小心了！長時間側睡可能會讓肌膚受到擠壓，導致法令紋變深、臉部不對稱，甚至讓整體輪廓顯得比較「垮」。最近網友們熱議這個話題，許多人驚呼：「難道睡覺姿勢也會影響顏值？」

側睡真的會加深法令紋？網友的親身體驗告訴你！

這可不是迷思，網友們的真實案例說明了一切！有些人發現，側睡的那一側法令紋真的比較深，照鏡子時特別明顯，甚至平躺睡了一段時間後，才發現臉部線條變順，看起來更緊緻；那是因為長期側睡會讓臉部一側的肌膚持續受到壓力，導致紋路變深，甚至影響膚況，如果你早上起床照鏡子，發現某一側的臉比較塌、紋路較深，可能就是側睡的關係！

▲平躺睡。（圖／取自am_09.20 IG）

不想法令紋變深？這樣做減少側睡影響！

不過也有人抱怨，雖然知道側睡可能會影響膚況，但完全改不掉這個習慣？沒關係，以下幾個方式可以幫助你減少睡姿對肌膚的影響，讓你不必犧牲睡眠品質，也能擁有澎潤無紋的美肌！

●調整睡姿，盡量改成平躺如果完全無法改掉側睡，可以嘗試用記憶枕、U型枕來支撐頭部，幫助自己維持較好的睡姿。

●選擇柔軟、支撐性好的枕頭，枕頭太低或太硬容易讓臉部受到過多擠壓，建議選擇能夠減壓的枕頭，減少肌膚受到擠壓的機會。

●高效保養，減少法令紋累積！即使側睡難改，但選對保養品，能讓肌膚維持彈性，減少細紋生成的速度！

香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃

深層修護、重塑澎潤緊緻！這款精華添加五月梵尼蘭精萃PFA，能夠活化肌膚，提升彈性與緊緻度，同時搭配黃金麒麟草萃取，深入修護受壓肌膚，減少因長期側睡導致的紋路與鬆弛。

▲香奈兒奢華金燦極緻賦活精萃／19,300元，質地絲滑好吸收，讓肌膚迅速恢復柔嫩緊實感。（圖／品牌提供）

ELEMIS海洋膠原超時空逆時賦活霜

外泌體黑科技，撫平歲月痕跡！如果你的法令紋已經比較明顯，那這款含薑黃外泌體＋粉紅團扇藻PRO的抗老乳霜絕對是你的救星！它能夠有效提升肌膚修護力，促進膠原蛋白增生，幫助撫平靜態與動態紋路，同時提升肌膚緊緻度，減少側睡帶來的下垂影響。

▲ELEMIS海洋膠原超時空逆時賦活霜50ml／6,000元，不只配方很厲害，以9種天然植萃精油特調的活力香氣，讓保養時光更加療癒。（圖／吳雅鈴攝）

▲建議可搭配同系列的海洋膠原全能逆時精華、海洋膠原全效修護晚霜，從早到晚不間斷全面抵禦老化。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

YSL極效活萃細緻柔膚露

打造健康膚況，讓肌膚恢復彈性！這款被稱為#調皮水的精華水，以90%活性水相＋10%珍貴角鯊烷，能夠幫助修護受損肌膚、強化屏障、補充水分，特別適合熬夜、壓力大、肌膚缺水的族群，讓側睡後的肌膚迅速回彈，減少法令紋累積的機會。

▲YSL極效活萃細緻柔膚露150ml／3,200元， 黃金親膚比例完美模擬肌膚天然皮脂膜，秒速滲透卻絲毫無負擔，只留下細緻如絲的極致水潤感。（圖／品牌提供）

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