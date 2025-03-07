巴黎時裝周／ Chloé鎖頭包、蕾絲裙叛逆進化！Red Velvet瑟琪露長腿看秀

記者鮑璿安／綜合報導

本次巴黎時裝周的看點之一，毫無疑問是Chloé新任創意總監Chemena Kamali如何重新定義經典波西米亞風格，全新2025 冬季系列除了擁有讓人心曠神怡的蕾絲長裙、飄逸洋裝等，還加入了叛逆的金屬腰帶與掛件，甚至「鎖頭包」也在千呼萬喚之下盛大回歸，昇華 Chloé 女子的精神面貌。韓團Red Velvet成員瑟琪也來到現場看秀，親自示範夾克搭配泡泡短裙的可愛搭配，露出完美長腿比例，與品牌風格完美結合。





▲韓團Red Velvet成員瑟琪也來到現場看秀，親自示範夾克搭配泡泡短裙的可愛搭配，露出完美長腿比例 。（圖／品牌提供）





▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。

系列融入自由奔放和詩意，浪漫的雪紡、蕾絲連身裙運用百褶手法打造翩翩起舞的分量感，搭配毛絨掛飾、多層次項鏈以及2000 年代的大扣腰帶或皮革風衣，豐富大家對於Chloé的理解。Chemena Kamali也將波西米亞代表性的洋裝拆解成為兩截式，腰線下移露出鮮明的比例線條，更加性感詮釋了荷葉邊長裙。

本季飾品配件也成為重中之重的看點，對品牌有重要意義的「鎖頭包」擁有全新姿態，以精緻巨大的鎖扣裝飾在中央，除了運用鑰匙和C形扣呼應，更有毛絨掛件在其上，完全符合時下Z世代愛好的極繁主義；另外還有一顆小巧的口金包被點綴上硬幣，拎在手中格外具有律動感，都可見本季Chloé爆款製造機已經蓄勢待發。

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▲VERSACE 2025秋冬系列在創意總監Donatella Versace引領下發表，從戲劇芭蕾舞女演員的輪廓到巴洛克風格的印花皆是這一季的靈感來源 。（圖／品牌提供）

VERSACE 2025秋冬系列在創意總監Donatella Versace引領下發表，從戲劇芭蕾舞女演員的輪廓到巴洛克風格的印花皆是這一季的靈感來源，印花一向是VERSACE的核心看點，這次在芭蕾舞裙的絎縫面料及襯裡綴飾五款印花，獵豹斑紋、巴洛克漩渦紋樣與搖滾寶石色調在此交融。與之相映成趣的還有四款源自家居裝飾的檐壁條紋絎縫印花。同時，該系列首次推出全新的V形標識，成為最新象徵元素，由金屬材質鍛造而成，點綴於腰帶扣與珠寶，更成為全新Virtus新月包款的核心裝飾。