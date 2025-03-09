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古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

護手霜是不少人秋冬滋養雙手的好物，尤其是每天酒精消毒、長時間碰水的人，更是需要油脂的保護，最近就有不少質感護手霜，可愛或是古典氛圍都有，立刻Pick起來。

＃VÖODÖOMÖI好魔 喚醒高級香水護手霜，售價850元

護手霜。（圖／品牌提供）

護手霜。（圖／品牌提供）

護手霜。（圖／品牌提供）

以古典歐洲手繪質感風格設計的喚醒高級香水護手霜，白色軟管上運用金色描繪出裡面的香氛成分，包括：玫瑰、茉莉、廣藿香、檀香、青檸以及桂花，其中，身為最新的香氣桂花，具有中式典雅的氣息，淡雅清新的白花香帶有絲絲香甜，是不分年齡與季節都很好上手的單品，即日起至3月26日購買3件更可以享有1700元禮盒優惠。

＃嬌蘭 花草水語護手霜，50ml、售價1930元

護手霜。（圖／品牌提供）

嬌蘭經典的蜂王乳可以說是滋養肌膚的聖品，這次也以蜂巢的六角形設計，打造出馬卡龍色系的護手霜，不僅顏色超甜美，放在包包裡面更是非常可愛，香味也是不容易撞香，非常精緻，不僅可以單擦打造療癒味道，也可以疊噴香水讓香味更持久。

＃醉象 瑪魯拉果油保濕護手霜，75ml，售價850元

護手霜。（圖／品牌提供）

成分黨必備醉象瑪魯拉果油保濕護手霜，比起一般乳油木果油，瑪魯拉果油可以帶給肌膚療癒的滋潤感，並且不含精油、酒精、矽靈、香精及人工色素、SLS十二烷基硫酸鈉、化學防曬成分等，能夠提供長效的保濕力，舒緩乾燥緊繃一抹就有感，年輕質感的包裝，放在包包也時髦。

關鍵字：

VÖODÖOMÖI, 好魔, 嬌蘭, 醉象, 護手霜, 保養

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