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根本離不開手搖飲！5種必學喝法爽快又不發胖

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▲手搖飲,飲料,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

手搖飲可以說是台灣的一項特色之一，作為一個想要瘦身，但是又控制不住嘴的人，要怎麼喝手搖飲才能爽快又不發胖？記得5個重點，讓自己清涼一下又不擔心熱量。

1.選擇低糖飲品

許多手搖飲料店提供低糖或無糖選項，儘量選擇這些飲品，以降低攝入的糖分量，糖分是導致體重增加的主要因素之一，選擇低糖飲品有助於控制卡路里攝入。

2.控制加料

手搖飲料常常有各種加料，如珍珠、椰果、布丁等，這些加料含有高糖和高卡路里，容易導致體重增加，可以減少加料的份量，或者選擇低糖、低卡路里的替代品，如燕麥、堅果等。

▲手搖飲,飲料,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

3.選擇低脂乳品或植物性乳品

許多手搖飲料以全脂牛奶或奶精製作，這些含有較高的脂肪和卡路里，可以選擇低脂乳品（如脫脂牛奶或低脂奶精）或植物性乳品（如豆漿、椰奶）作為替代。

4.控制飲用頻率

手搖飲料通常含有高糖和高卡路里，過度飲用容易導致體重增加，可以限制手搖飲料的飲用頻率，每周只享受一次或兩次，選擇其他健康的飲品。

5.自製健康手搖飲

可以在家自製健康的手搖飲品，控制飲品的糖分和卡路里，使用低糖或無糖的飲料底，添加新鮮水果、蔬菜或堅果，搭配低脂乳品或植物性乳品，製作出口感爽口又健康的手搖飲品。

▲手搖飲,飲料,減肥,瘦身,。（圖／達志示意圖）

關鍵字：

手搖飲, 瘦身, 減肥

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