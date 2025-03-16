2025必收蜜粉推薦！磨皮、柔焦、定妝一秒完成　YSL絕美皮革有新成員

▲春夏必收蜜粉推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

高清鏡頭近距離特寫下的韓綜實境節目女主角或女團成員，想長時間維持零毛孔的乾淨妝容，絕對少不了「蜜粉定妝」神助攻！2025年許多品牌也推出蜜粉來因應台灣潮濕悶熱的春夏季節，幫皮膚一秒透明柔焦、長效鎖妝控油，定妝、補妝全日定格，維持4K級的精緻idol妝感。

2025必收「蜜粉」推薦：YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉

說是史上顏值最高蜜粉也不為過，使用品牌經典山形皮革搭配巨型LOGO，連打開後的粉孔都是「V型斜紋」設計，搭配YSL訂製天鵝絨粉撲，觸感柔軟細緻，上臉立即柔焦毛孔，精細工藝包裝讓你每次上妝、補妝都是眾人羨慕的時尚焦點。

▲YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉／2,950元。（圖／品牌提供）

注入高達90%保養精萃，獨家高透感微米粒子，立即定妝、霧化毛孔，珍稀萊姆萃取、玻尿酸與維他命B3使底妝平滑均勻，融入空氣瞬間就隱形的細緻妝效，近距離肉眼看絲毫零粉感，展現極致柔霧的輕透妝效。 #01光透白自帶通透感打造肌膚原生感，一秒去油光，完美磨皮是不挑膚色的萬用色，#04柔嫩紫能去黃提亮、#05冰川藍則是去紅白皙。

▲四種不同色選快速修飾暗沉、蠟黃、泛紅、瑕疵，打造絲緞般的柔霧妝。（圖／品牌提供）

2025必收「蜜粉」推薦：蘭蔻 零粉感超持久柔焦蜜粉餅

蘭蔻推出零粉感底妝家族最強生力軍「AI小粉餅」！輕拍上臉粉質細到看不見、直接幫毛孔遮瑕、柔焦，真的超像使用手機一鍵美顏的感覺，還能全天長效保濕不卡粉、不顯紋。使用後完全遮住滿臉油光也不會顯得厚重、卡粉。偏冷調的 #00、#01是台灣女生一眼命定的黃皮救星，純白色#00能使凹陷處變得澎潤立體。

▲蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅，全4色／2,000元。（圖／品牌提供）

2025必收「蜜粉」推薦：SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅

推薦給油光、毛孔粗大問題者。純淨的柔薰紫色為午後的肌膚驅散暗沉，注入明亮度和透明感。融合微微紅潤的藍感使輕霧質地流露血色感，為大人系肌膚打造健康的肌膚印象。SUQQU的蜜粉超級好用已經是彩妝控們不說的秘密，這次的蜜粉更主打重現「純淨無垢」的底妝質感。

▲SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅（蕊）／2,100元、定妝蜜粉餅盒（附收納袋・蜜粉刷）／1,100元。（圖／品牌提供）

2025必收「蜜粉」推薦：SUQQU 晶采光透定妝蜜粉餅

推薦給肌膚乾燥、暗沉問題者。融合8種多樣色彩的大、中、小顆珠光，均勻不分散，在肌膚表面細膩呈現光與艷的流動變幻。在臉龐上流動光采，賦予自然的鮮活光澤肌，細膩的水霧藍色同時增添透明、乾淨的妝感。粉體與油質的結合更創造出濕潤感，使肌膚遠離乾燥。

▲SUQQU 晶采光透定妝蜜粉餅（蕊）／2,100元、定妝蜜粉餅盒（附收納袋・蜜粉刷）／1,100元。（圖／品牌提供）

2025必收「蜜粉」推薦：PONY EFFECT 無重力裸肌蜜粉餅

以特殊濕式低溫烘焙製程，去除粉體中多餘水分，粉體更輕透、柔軟、絲滑，且貼妝不飛粉，重複定妝仍自然不厚重，輕鬆打造超裸平滑美肌。內含高嶺土等控油成分，可吸附肌膚多餘油脂，抑制油光不暗沉，長時間上妝仍保持精緻妝容，細短絨毛粉撲設計即使是細小部位也能完整定妝。

▲PONY EFFECT 無重力裸肌蜜粉餅 10g／1,200元。（圖／品牌提供）

2025必收「蜜粉」推薦：I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉（薰衣紫）

以柔和紫色調中和亞洲黃皮常見的暗沉蠟黃，更可針對容易產生的膚色不均與局部暗沉進行校色，薰衣草紫色粉體去黃顯白、提亮膚色，一拍瞬間完美柔焦毛孔，打造磨皮級精緻妝容，同時抑制油光避免油光滿面，如同肌膚吸油面紙，隨時維持霧感磨皮美肌。

▲I'M MEME 我愛磨皮柔焦蜜粉 薰衣紫10g／450元。（圖／品牌提供）

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