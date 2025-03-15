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Jisoo深V美胸禮服驚豔全網！從少女體態到仙氣腹肌靠3招身材管理

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原來Jisoo身材這麼辣！「深V美胸禮服」驚豔全網，從少女體態到仙氣腹肌的瘦身秘訣：吃辣、皮拉提斯、細嚼慢嚥！

▲Jisoo出席活動穿黑色深V禮服完美展現她的迷人身材。（圖／取自Jisoo IG，下同）

圖文／CTWANT

Jisoo每次現身時尚場合都能讓人眼睛為之一亮，這次她在Cartier活動上的黑色深V禮服更是完美展現她的迷人身材！低胸設計搭配立體剪裁，將她的優雅肩頸線條和精緻美胸完美襯托，讓人完全移不開目光，從微微彎腰的姿態到自信的抬頭挺胸，每個角度都像是高級畫報，網友都驚呼：「這身材管理也太猛！」。

原來Jisoo身材這麼辣！「深V美胸禮服」驚豔全網，從少女體態到仙氣腹肌的瘦身秘訣：吃辣、皮拉提斯、細嚼慢嚥！

其實Jisoo的好身材可不是天生的，而是長期堅持健康管理的結果。她熱愛皮拉提斯，不僅幫助鍛鍊核心，也能讓全身曲線更緊緻勻稱；除此之外，雖然很多女明星都走清淡飲食路線，但Jisoo卻特愛吃辣，正因為「辣椒」可以促進新陳代謝，幫助身體燃燒更多熱量，只要掌控辣椒攝取量，也是有助瘦身的好方法。

 
 
 
 
 
 

原來Jisoo身材這麼辣！「深V美胸禮服」驚豔全網，從少女體態到仙氣腹肌的瘦身秘訣：吃辣、皮拉提斯、細嚼慢嚥！

加上她也會採用「細嚼慢嚥」法，讓身體有足夠時間消化，避免攝取過多熱量，這樣的飲食習慣讓她即使在高壓的行程中，也能維持苗條又健康的體態。

 
 
 
 
 
 
 
 

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不僅如此，Jisoo還喜歡空中瑜伽，透過倒立等動作來提升核心穩定度，讓身體更加修長有線條感。難怪無論是紅毯、廣告還是私服穿搭，她的狀態永遠都在線！這次的黑色禮服造型更是美得像藝術品，氣場全開的她，繼迪奧小公主之後，又獲得了「人間Cartier」的稱號！

 
 
 
 
 

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關鍵字：

周刊王, Jisoo, 瘦身

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