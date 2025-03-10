巴黎時裝周／ 《難哄》章若楠現身Givenchy！新設計師首秀粉餅洋裝超吸睛

記者鮑璿安／綜合報導

巴黎時裝周盛大展開，Givenchy迎來新接棒者Sarah Burton的首秀2025秋冬系列，日前團隊偶然間發現一批封存已久的設計稿，便驚喜以這件1952 年首度發表的原始布樣為預告片起點，引領大眾重回50年代開啟優雅女力本源。而林心如作為台灣代表到場看秀，熱播戲劇《難哄》女主角章若楠也現身。





▲林心如身穿印花圖騰翻領長外套搭配紅色腰帶；而章若楠換上不規則剪裁鮮亮黃色禮服看秀。（圖／品牌提供）

林心如身穿印花圖騰翻領長外套搭配紅色腰帶，展現獨特美感，而章若楠換上不規則剪裁鮮亮黃色禮服，展現與「溫以凡」截然不同的氣質。回歸大秀本身，這季秀場選址可看出Sarah Burton渴望呈現的意涵，她選擇回歸本質，在品牌歷史總部喬治五世大道 3 號發表新季大秀，官方聲明中也提到，「我本能地回歸版型剪裁與工藝，回到裁剪、塑形與比例之間的關係。這是我的感受、我的工作方式，也是我想要做的。」本次以印有「GIVENCHY1952」標誌的工作室人台為靈感，為品牌的經典脈絡注入全新設計靈感，同時也強化這位女設計師希望帶來的強韌女性氣質。





▲Sarah Burton曾經在Alexander McQueen任職多年，累積豐沛的創作能力，優雅且具有力量的剪裁是她的手法亮點。（圖／品牌提供）

Sarah Burton曾經在Alexander McQueen任職多年，累積豐沛的創作能力，優雅且具有力量的剪裁是她的手法亮點，此次令人印象深刻的造型包括戲劇性正裝，注入強勁的肩線與沙漏型腰身，特別強化腰線特質，藉此彰顯1950年代標誌性的New Look，與男性化輪廓形帶來反差，或搭配兩種不同剪裁的長褲，在嚴謹結構與自由實驗之間形成對比。

同樣從檔案庫中找尋靈感，創辦人 Hubert de Givenchy筆下的錐形胸衣變得更為大膽，經典的絲巾與蝴蝶結被轉化為誇張放大的皮革圍巾，將過去高級訂製的價值觀與未來創意能量交織相融。當中也出現了化妝品禮服，將使用過的粉餅盒、彩妝包裝盒以不拘一格的凌亂方式排列在服飾之中，更顯女性化特質。另也也從發掘 Givenchy 早期設計稿的故事出發，珍藏的珠寶元素延伸到迷你金屬晚宴包款，煥發新生。

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▲Chloé 本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章，將波西米亞風格時髦變奏。（圖／品牌提供）

Chloé本季定義為「THE EVOLUTION COLLECTION 」2025 冬季系列蛻變之章 ，設計師並未抹去Chloé標誌性優雅波西米亞風格，而是選擇在歷史元素中強化並加入屬於自己的章節，她提及這個系列，「細膩展開 Chloé女子個性的延伸與她衣櫥的細節演繹。反映出我們的思緒與記憶如何塑造自我，以及生命各階段的情感如何流動於日常」。首套造型是明亮的印花短版外套，搭配上透視絲質長裙，呈現Chloé經典符碼，然而其中貫穿寬大腰帶，並點綴上搶眼的圓、方圖案金屬配件，注入一股個性叛逆的對比。