fb ig video ETtoday search mobile

肌膚乾癢紅腫不適？營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃

>

▲▼營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃 。（圖／Unsplash）

▲過量咖啡因會影響肌膚保水度，容易引起肌膚乾癢不適。（圖／Unsplash，以下同）

早春氣溫變化大，許多人天氣一變，皮膚就開始發癢，各種紅腫不適加上脫皮通通來，這時候塗乳液也不見得有效，營養師高敏敏分享，除了外在保養，吃對食物也是關鍵，讓你告別乾癢的抗敏食物一次看。

#蘋果

蘋果多酚能幫助抗氧化、降低過敏反應，讓皮膚不容易發炎、紅腫，一顆蘋果大約有200-500mg的蘋果多酚，建議每天吃一顆蘋果，益處多多。

#綠葉菜

綠葉菜含有豐富葉綠素，每天吃一碗半的蔬菜，不只能幫助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏症狀，也能補充一日膳食纖維所需。

#維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，還能幫助皮膚維持彈性與修復能力，減少乾燥脫皮。

▲▼營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃 。（圖／Unsplash）

#維他命D

多出門走走曬太陽幫助補充維他命D，有助於調節免疫系統，降低皮膚敏感與發炎機率，沒有陽光的日子，可以就多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物補充。

#維他命E

能幫助肌膚對抗乾燥與環境刺激，有助維持水分平衡、減少脫皮與搔癢。

#益生菌

益生菌能維持腸道健康，調節免疫系統改善症狀，建議可以補充優酪乳、優格。

#槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效的抗過敏，降低換季時的敏感與紅腫。

▲▼營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃 。（圖／Unsplash）

#MSM有機硫化物

幫助膠原蛋白與角蛋白生成 ，增強皮膚的保水能力，減少粗糙與乾裂，可以從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中攝取。

#共軛亞麻油酸(CLA)

攝取適當的共軛亞麻油酸，有助於減少皮膚發炎，提升肌膚屏障功能， 讓皮膚更健康、不易乾燥，建議從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中攝取。

▲▼營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃 。（圖／翻攝自fb/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏最後也提醒，從天然食物來調整體質需要持之以恆，至少需要1-3個月的時間慢慢改善，才能有效幫助舒緩症狀、減少發作，除了以上，營養師也列出換季的3不碰食物，才能將乾癢問題減到最低。

1.加工食品

過多添加物容易引發發炎反應，加重皮膚敏感。

2.不新鮮的海產或易過敏食物

細菌分解後會產生組織胺，可能讓皮膚變得更敏感、紅癢。

3.過量咖啡因與甜食

影響身體保水力，讓肌膚更乾燥、搔癢不適。

關鍵字：

換季護膚, 營養師建議, 抗敏食物, 乾癢敏感皮膚, 食物護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

真的勇！《 #台灣尚勇 》唱垮站台！？合唱團臨危不亂...敬業繼續跳

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

林志玲、蔡依林逆齡同框曝「超萌身高差」！Valentino復古造型看秀美炸

林志玲、蔡依林逆齡同框曝「超萌身高差」！Valentino復古造型看秀美炸

有一種美叫「劉詩詩」！與90後女星合照從容優雅　網讚真的是古裝女神

有一種美叫「劉詩詩」！與90後女星合照從容優雅　網讚真的是古裝女神

2025韓星短髮範本　Momo輕狼尾層次剪、宋慧喬男孩風蓬鬆感太吸睛

2025韓星短髮範本　Momo輕狼尾層次剪、宋慧喬男孩風蓬鬆感太吸睛

星巴克3／10起「連兩天第二杯半價」　大杯以上即享優惠 「貝嫂」戴353萬「錶王」辦秀　貝克漢當女兒護花使者牽牢牢 GD個人應援手燈「小雛菊花盆」設計好欠買　價格親民鐵粉準備開搶 Jisoo少女感裝扮藏不住貴氣　卡地亞名錶與鑽石手鍊閃亮亮 婚後黏人忠誠的三大星座男！TOP 1對老婆體貼又溫柔　把家庭放首位 排隊瘋搶的「美津濃跑鞋」炒賣價破萬　台灣發售情況曝「賣完不補」 巴黎時裝周／ 《難哄》章若楠現身Givenchy！新設計師首秀粉餅洋裝超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面