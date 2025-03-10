肌膚乾癢紅腫不適？營養師：「換季3不碰食物」盡量少吃

▲過量咖啡因會影響肌膚保水度，容易引起肌膚乾癢不適。（圖／Unsplash，以下同）

早春氣溫變化大，許多人天氣一變，皮膚就開始發癢，各種紅腫不適加上脫皮通通來，這時候塗乳液也不見得有效，營養師高敏敏分享，除了外在保養，吃對食物也是關鍵，讓你告別乾癢的抗敏食物一次看。

#蘋果

蘋果多酚能幫助抗氧化、降低過敏反應，讓皮膚不容易發炎、紅腫，一顆蘋果大約有200-500mg的蘋果多酚，建議每天吃一顆蘋果，益處多多。

#綠葉菜

綠葉菜含有豐富葉綠素，每天吃一碗半的蔬菜，不只能幫助皮膚抵禦環境刺激、改善過敏症狀，也能補充一日膳食纖維所需。

#維他命C

維他命C能強化人體黏膜細胞，增加自身免疫力、減少過敏原入侵，還能幫助皮膚維持彈性與修復能力，減少乾燥脫皮。

#維他命D

多出門走走曬太陽幫助補充維他命D，有助於調節免疫系統，降低皮膚敏感與發炎機率，沒有陽光的日子，可以就多吃魚、牛奶、蛋黃、菇類等食物補充。

#維他命E

能幫助肌膚對抗乾燥與環境刺激，有助維持水分平衡、減少脫皮與搔癢。

#益生菌

益生菌能維持腸道健康，調節免疫系統改善症狀，建議可以補充優酪乳、優格。

#槲皮素

槲皮素是一種來自植物的多酚類成分，也是天然抗組織胺，能有效的抗過敏，降低換季時的敏感與紅腫。

#MSM有機硫化物

幫助膠原蛋白與角蛋白生成 ，增強皮膚的保水能力，減少粗糙與乾裂，可以從大蒜、洋蔥、蘆筍、甘藍、蛋白質類中攝取。

#共軛亞麻油酸(CLA)

攝取適當的共軛亞麻油酸，有助於減少皮膚發炎，提升肌膚屏障功能， 讓皮膚更健康、不易乾燥，建議從紅花籽油、葵花油、羊肉、牛肉、乳製品等食物中攝取。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏最後也提醒，從天然食物來調整體質需要持之以恆，至少需要1-3個月的時間慢慢改善，才能有效幫助舒緩症狀、減少發作，除了以上，營養師也列出換季的3不碰食物，才能將乾癢問題減到最低。

1.加工食品

過多添加物容易引發發炎反應，加重皮膚敏感。

2.不新鮮的海產或易過敏食物

細菌分解後會產生組織胺，可能讓皮膚變得更敏感、紅癢。

3.過量咖啡因與甜食

影響身體保水力，讓肌膚更乾燥、搔癢不適。