獨自旅行的4大好處　學會與自己獨處、更能夠充滿自信





▲獨自旅行的好處。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

旅行其實是自己的一種決定，試過一個人旅行嗎？無關朋友或家人想去的地方，無關網路推薦的各種必去景點，而是你真正自己想去那個地方。或許這時，你才會體會到一個人旅行的美好，真正跟隨心之所向，以下是獨自旅行的好處，一起來看看。

１.與自己獨處，學習果斷

人生太短了，能真正擁有自己的時間也太短暫了。試著去一個陌生的地方，好好書寫旅行故事，我們其實都有無限的潛能，只是太習慣去依賴別人，到頭來，或許也會覺得不熟悉自己，而旅行恰好就是一個與自己獨處的機會。舒適圈的確很舒服，讓我們都忘了自己的能力極限，其實旅行最有趣的地方就在於，你根本不知道下一步怎麼做，即使規劃好了一切，也一定會有出乎意料的事情發生，這時候就只能學習果斷和勇敢，相信當下所有的刺激、不快都將成為你歸國之後的紀念，成為你珍藏的一部分。

2.面對陌生人

不知道大家有沒有這種經驗，跟朋友出國時，自動分配好各自的工作。有人帶路、有人溝通、有人安排行程，看似很周全，其實每個人都只能體會到自己的那一部分，試著學習與陌生人交流吧，沒有人天生就善於交際，但是交際卻是生活工作中十分重要的事情，不要因為膽怯失去了任何機會。

3.充滿自信

喜歡旅行的人總是散發著獨立自主的光芒，當你真正一個人旅行回來時，跟他人訴說著自己經歷的故事，那時的你一定會很有成就感吧，因為那是屬於你自己的故事，這段冒險一定深刻而有價值。

4.離開現實

壓力過度的現在，我們都需要給自己一段時間沉澱，好好放下手機、行程，專心的欣賞沿途的風景，旅行一直是自己的事情，那些無謂的打卡和拍照就先放一邊吧，沒有他人的幫助，自己用雙眼去記錄世界，其實世界本來就這麼單純，願我們都能為了自己去旅行。