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無印良品限量「鋁合金行李箱」美翻　4月台灣開賣準備搶

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▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）

▲無印良品鋁合金行李箱4月在台登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天正是出遊的季節，無印良品每年都登上熱銷榜的行李箱，在睽違多年後終於再推出鋁合金版本，承襲自家行李箱的橫條造型，材質以銀色或黑色的鋁合金打造，整個質感更上一層樓，而且還推出34L與60L兩種規格，全台限量50個僅在限定店鋪販售，預計4月開賣想入手的消費者準備開搶啦！

▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）

▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）

無印良品再度開賣鋁合金行李箱，讓想獨樹一格的消費者能在旅行中增添更多時尚元素，顏色有黑色與銀色兩款，搭配海關鎖與箱角包邊設計，更堅固耐操，尺寸則分別為34L售價15,000元、60L售價19,000元，實體店鋪在台北松高與高雄大立門市開賣，另外網路商店也有釋出少量名額，全台限量50只，預計4月上市，想入手要記得隨時確認官網訊息喔。

▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）

除了鋁合金行李箱之外，今年還推出可登機的前開式拉桿箱新品，32L的容量約為21吋，配備前開口收納袋，方便存放筆記型電腦、文件與書籍等高頻率使用物品。內部設有內袋和防止蓋子完全打開的固定繩，提供米色與黑色兩款，售價5,900元。

▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

其他配件還有可折疊撥水加工包款，對應不同拉桿箱尺寸，可以剛剛好的放在硬殼行李箱的上側，讓使用者可以為旅途用品輕鬆解壓縮，採用再生聚酯纖維材質，並經過撥水加工處理，實用又環保，售價從790元至1,190元不等。

▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）▲無印良品鋁合金行李箱。（圖／品牌提供）

旅行箱品牌Samsonite在邁入115年之際，推出全新New Streamlite系列，致敬1940年代推出的Streamlite系列，以現代設計重新詮釋經典之作。系列包括手提箱、20吋和 28 吋旅行箱，以琉璃蛺蝶藍與百慕達綠為主色，搭配大理石般的淡雅花紋，帶有復古氣質。

▲Samsonite全新New Streamlite系列。（圖／品牌提供）

行李箱採用自家專利Aero Trac旋流減震滾珠軸承輪，可減震降躁與順暢拉動，內襯靈感取自經典不衰的英式佩斯利花紋，以柔滑緞面布料材質呈現奢華觸感。全球限量2,025件，於指定實體門市及線上平台同步販售，手提箱價格為12,800元；行李箱價格從21,800元至28,800元不等。

▲Samsonite全新New Streamlite系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

無印良品, 鋁合金行李箱, 春日新品, 旅行時尚, 限量開賣

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